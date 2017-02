Vestibular divulga lista de aprovados da Unicamp 2017

A Comissão Permanente para Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou a lista de convocados da primeira chamada no Vestibular Unicamp 2017. Os candidatos deverão consultar a lista na página eletrônica da Comvest.

Vale lembrar que todos os convocados nesta chamada deverão realizar a matrícula não presencial. O período de inscrição é das 8h do dia 14/02 até às 18h do dia 15/02, exclusivamente pela Internet.

Para prosseguir ocupando a vaga, basta entrar a na página da Comvest e utilizar o número da inscrição e senha. Os candidatos convocados em primeira opção que não realizarem a matrícula não presencial ficam excluídos do vestibular.

Todos os candidatos que realizarem a matrícula não presencial ainda terão mais um compromisso. Fazer a matrícula presencial após a divulgação de seus nomes na lista das chamadas.

Matrícula em segunda opção

Os convocados na primeira chamada do Vestibular Unicamp 2017 para o curso escolhido como segunda opção também deverão realizar a matrícula não presencial pela Internet. E, optar ou não, por aguardar uma possível vaga para o curso de primeira opção (remanejamento).

Candidatos de segunda opção que não fizerem a matrícula pela Internet perderão a vaga (segunda opção). Entretanto, continuarão concorrendo ao curso de primeira opção. Assim podem ser convocados nas próximas chamadas, de acordo com os critérios de classificação.

Próximas datas

A segunda chamada será divulgada no dia 17 de fevereiro (até as 12 horas). A matrícula presencial da segunda chamada será no dia 21 de fevereiro. Importante: a vaga só estará garantida após a matrícula presencial, no dia 21 de fevereiro, das 9 às 12 horas.

A terceira chamada será divulgada no dia 21 de fevereiro (até às 23h59). A matrícula para os convocados nessa lista deverá ser realizada no dia 23 de fevereiro. O calendário completo de chamadas e matrículas está disponível na página eletrônica da Comvest e no Manual do Candidato.

As orientações e documentos necessários para a matrícula também estão juntos. A Comvest ressalta que é responsabilidade de cada candidato informar-se sobre as listas de chamada. Estão previstas até 10 chamadas no total. As notas dos candidatos na segunda fase estarão disponíveis a partir do dia 16 de fevereiro.

No dia 2 de março, todos os candidatos já matriculados nas três primeiras chamadas, inclusive aqueles que aguardam remanejamento, deverão fazer a confirmação de matrícula, nos respectivos campi, conforme horários divulgados no Manual do Candidato. Atenção: a matrícula só estará garantida após a confirmação na data e horário estipulados, caso contrário será definitivamente cancelada.

IMPORTANTE: Entre os dias 3 e 6 de março, os candidatos ainda não convocados até a terceira chamada deverão obrigatoriamente fazer a declaração de interesse por vagas, pela Internet, na página da Comvest. Deixar de declarar interesse elimina o candidato do processo de convocação nas próximas chamadas do Vestibular Unicamp 2017. Este ano, a Comvest registrou 73.489 inscritos no Vestibular Unicamp 2017 para as 3.330 vagas dos 70 cursos de graduação.