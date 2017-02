Aprendiz Paulista tem 70 vagas de emprego para alunos das Etecs

É estudante das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) e está à procura de emprego?

Veja só: o programa Aprendiz Paulista, que visa promover a vivência e inserir alunos (entre 14 e 24 anos de idade) do Centro Paula Souza no mercado de trabalho, anunciou 70 vagas esta semana. As oportunidades são para os cursos de secretariado, administração, mecânica, eletrônica, entre outros.

Etecs: ensino que cria oportunidades

Como participar

Para ter acesso às vagas, é preciso se cadastrar no site do Emprega São Paulo ou comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, Carteira de Trabalho e, se possível, PIS.

O empregador também precisa se cadastrar no site ou no PAT. Para colocar as oportunidades no site, é necessário o CNPJ da empresa, razão social, endereço e o nome do solicitante.