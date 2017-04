Que tal aprender a criar itens da tradição indígena?

45ª Semana do Índio de Tupã oferece oficinas para confeccionar adornos, arcos e flechas, artesanatos e bodoques



O Dia do Índio foi instituído em 1940, quando foi realizado, no México, o Primeiro Congresso Indigenista Interamericano

Museu do Índio possui acervo com peças que retratam os costumes indígenas

Kaingang, Krenak, Terena e Guarani. Essas são algumas etnias presentes na região Oeste de São Paulo que participarão da 45ª Semana do Índio de Tupã. A programação foi montada entre os dias 25 e 30 de abril, pelo Museu Índia Vanuíre. Entre as atividades serão apresentadas oficinas comandadas por indígenas na Praça das Bandeiras. As oficinas acontecerão em quatro horários, às 9h, 10h, 14h e 15h. O público poderá confeccionar adornos, arcos e flechas, artesanatos e bodoques, que fazem parte da tradição e dos costumes de cada grupo étnico.

No Museu um indígena receberá os visitantes e guiará a exposição traçando a relação entre os objetos e as histórias. O índio também colocará sua vivência na terra indígena que pertence. O público poderá tirar dúvidas e trocar experiências buscando desconstruir preconceitos e clichês sobre os índios. No Auditório da instituição ainda será possível assistir documentários relacionados, de 25 a 29, às 11h e às 16.

No sábado (29), a partir das 16h, será exibido um importante espetáculo na Praça da Bandeira. Mais de 650 indígenas vão se reunir em um grande festival de dança onde celebrarão seus costumes. Também vão falar sobre a necessidade da preservação das raízes e dos saberes de seus povos.

Veja a programação completa da 45ª Semana do Índio de Tupã aqui.