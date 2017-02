App SP Serviços facilita consulta ao atestado antecedentes criminais

Basta preencher dados do RG para obter informação; pesquisa não expõe ficha pessoal do cidadão

Ficou mais fácil consultar o Atestado de Antecedentes Criminais. A partir de agora, a pesquisa pode ser feita através do aplicativo SP Serviços. Ao clicar no app, escolha o ícone Atestado de Antecedentes Criminais e instale sem seu smartphone.

Feito isso, basta clicar na opção ‘Solicitar Atestado’ e preencher os campos com as exatas informações impressas na carteira de identidade. A pesquisa só é valida para RGs emitidos no Estado de São Paulo.

A consulta não expõe a ficha pessoal do cidadão, apenas apresenta uma resposta negativa ou positiva quanto a possíveis pendências jurídico-criminais.

A consulta pode ser útil às vítimas de roubo ou furto e temem o uso ilegal de seus documentos pessoais para a prática de crimes. Neste caso, é possível tomar providências para sanar as pendências e evitar problemas com as autoridades.

O Atestado de Antecedentes Criminais também pode ser consultado e impresso pelo portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) ou nos 19 totens de autosserviço do Poupatempo.