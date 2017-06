Aplicativo para escolha de presentes é desenvolvido por alunos da Fatec

Uma ideia simples desenvolvida por alunos da Fatec evita constrangimentos e facilita a vida na hora de escolher (e ganhar!) um presente. Totalmente gratuito, o aplicativo GiftList permite compartilhar sugestões de presentes e outras informações, como o tamanho de roupas e calçados.

O projeto conquistou o primeiro lugar na 1ª Feira de Aplicativos e Marketing na Fatec de São José do Rio Preto. O reconhecimento já rendeu aos estudantes Bruna de Pádua Amaral, Francine Borges da Silva Abreu, Jalile Cristina Cornachioni Perez e Johny William de Oliveira Alves um convite de uma aceleradora de startups para receber orientações. O projeto será submetido a um processo de seleção com intuito para lançar o produto no mercado.

“Por ser uma ideia inovadora com grande potencial de virar startup, o aplicativo já se tornou referência para outros estudantes que também pretendem transformar seus projetos em novos negócios”, comentou o professor Henrique Dezani. Ao lado da professora Adriana Alvarenga, ele orientou os alunos do curso superior tecnológico de Informática para Negócios.

O funcionamento do app é simples. Ao criar uma conta no aplicativo com endereço de e-mail e senha, o usuário terá um perfil com foto, data do aniversário, tamanhos de blusa, calça e calçado. Além disso, o app oferece a possibilidade de cada uma fazer uma lista de desejos.

“Caso você esteja em uma loja e veja um produto que gostou, pode fazer uma foto e cadastrar na mesma hora no aplicativo, com informações sobre preço, sugestão de local de venda, link para e-commerce, entre outros detalhes”, explica Francine.

Quem deseja dar o presente também consegue as informações facilmente, desde que a pessoa também use o app. Basta pesquisar pelo nome da pessoa no sistema e os dados dos usuários ficam disponíveis.

O GiftList ainda ajuda os mais esquecidos ao gerenciar e enviar alertas sobre eventos e datas importantes de quem o usuário cadastrar, como aniversários, casamentos e outras celebrações.

O aplicativo já está disponível gratuitamente para Android na Google Play e já o próximo passo será lançar uma versão compatível com iphone e que também possa ser acessada por computador via browser.