Alunos de Etec criam detector para identificar quem desrespeita vaga para deficientes

Quando um carro sem o adesivo estaciona, o sensor do piso identifica a falha e aciona o radar

Projeto visa encontrar quase que imediatamente quem estacionar em locais para deficientes sem o adesivo

Infelizmente é comum ver pessoas estacionarem na vaga destinada a deficientes, mesmo não sendo um. A fim de identificar os infratores, os alunos da Escola Técnica Estadual (Etec) Cidade do Livro, de Lençois Paulista, pensaram um jeito de melhorar a fiscalização e criaram um sistema que fotografa o veículo infrator.

A ideia é que o piso da vaga tenha um sensor interligado à câmera fotográfica, uma espécie de radar. Como as pessoas com deficiência já utilizam um adesivo para identificar o veículo, a proposta dos estudantes é que essa identificação também tenha um sensor. Assim, quando um carro sem o adesivo estaciona, o sensor do piso identifica a falha e aciona o radar.

Baixo custo

O projeto Detector fotográfico de infratores em vagas de deficientes foi elaborado com o uso de Arduíno, uma placa que pode ser programada para controlar os mais diversos equipamentos. É um material de baixo custo que torna a ideia dos estudantes acessível. Entretanto, como ainda não foi feito um protótipo, os alunos não conseguem precisar quanto custa o sistema. “Mas certamente é de fácil acesso”, garante Matheus Henrique Soares, um dos integrantes do grupo.

Além dele, participaram do trabalho Amanda Aparecida de Godoi, Lidiane Lopes de Azevedo, Nathalia Monteiro Almeida e Tiago Prenhaca. Eles concluíram o curso técnico de Informática para a Internet integrado ao Médio no segundo semestre de 2016. O projeto foi orientado pelo professor João Alberto Prado Martins.