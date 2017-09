Alckmin visita 40ª edição da Expointer em Esteio, no RS

“É uma alegria estar aqui na Expointer, uma das maiores exposições ao ar livre do mundo. Uma exposição maravilhosa, com o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, o deputado Lucas Redecker, nosso secretário Arnaldo Jardim, os produtores, expositores”, disse Alckmin

Nesta sexta-feira (1º) o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi a Esteio, no Rio Grande do Sul, para visitar a 40ª Expointer, uma das maiores feiras de tecnologia agropecuária e agroindustrial do mundo e a maior a céu aberto da América Latina, que está sendo realizada desde o último dia 26 de agosto e segue até o próximo domingo, 3 de setembro.

Acompanhado do secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, Alckmin se reuniu com um grupo de empresários do setor no estande do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers).

“É uma alegria estar aqui na Expointer, uma das maiores exposições ao ar livre do mundo. Uma exposição maravilhosa, com o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, o deputado Lucas Redecker, nosso secretário Arnaldo Jardim, os produtores, expositores”, disse Alckmin, que ao lado do presidente da entidade, Claudio Bier, visitou o estande da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e recebeu homenagens.

Recepcionado pelo secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, o governador de São Paulo aproveitou a ocasião para conhecer as novidades tecnológicas do segmento e visitar os estandes das empresas paulistas de máquinas e insumos agrícolas que estão participando da feira, como Casali, Agritech, Baldan, Marchesan, Jacto e Piccin.

“O agronegócio tem gerado muitos empregos, melhorado a renda, vendido máquinas, ajudado na balança comercial brasileira. Esse é o Brasil que todos nos queremos, e São Paulo está aqui presente com máquinas, equipamentos, expositores, nesta boa parceria”, disse Alckmin durante o evento.

Sobre a Expointer

Um maiores eventos do gênero no mundo e considerada a maior feira a céu aberto da América Latina, a Expointer reúne as últimas novidades da tecnologia agropecuária e agroindustrial, com exposição de modernas máquinas, o melhor da genética e as raças de maior destaque criadas no Rio Grande do Sul, além painéis, seminários e encontros técnicos voltados aos produtores.

A expectativa da 40ª edição da Expointer é superar os números da feira em 2016, que contou com 355 mil visitantes e cerca de R$ 1,9 bilhões em negócios com a comercialização de animais, máquinas e implementos agrícolas e agroindústria familiar.