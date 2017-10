Baixada Santista e Vale do Ribeira recebem 57 novas viaturas policiais

As 57 viaturas que irão reforçar o patrulhamento na Baixada Santista e Vale do Ribeira

Alckmin entregou 57 novas viaturas policiais nesta quinta-feira (5) para reforçar a segurança pública em 16 cidades da Baixada Santista e Vale do Ribeira. A cerimônia de entrega dos veículos aconteceu em Santos.

O governador falou sobre outras iniciativas para a Baixada Santista como a entrega de 500 apartamentos em São Vicente, ocorrida pela manhã, e anunciou a assinatura de decretos na quarta-feira anterior para a área da saúde.

“Assinamos ontem um decreto para a construção de mais uma Ame para a região em São Vicente, com 26 especialidades médicas, hospital dia, centro cirúrgico, anestesia, enfim, um trabalho importante e na área da segurança estamos entregando 57 viaturas para a PM, na sede do CPI 6”, disse Alckmin.

Foram investidos R$ 4,9 milhões na aquisição das viaturas. Com a entrega de mais esses veículos, a PM recebeu desde 2011 um total de 540 viaturas novas para a Baixada Santista e Vale do Ribeira. No mesmo período, a área de segurança na região também foi reforçada com o ingresso de 1.081 soldados e 106 bombeiros.