Alckmin repassa mais R$ 17 milhões para 121 municípios paulistas

Das 144 parcerias firmadas, 87 são destinadas à pasta da Saúde no 5º lote de convênios assinados pelo governador este ano











O Governador de São Paulo durante assinatura de Convênios da Casa Civil. Data: 27/06/2017. Local: São Paulo/SP. Foto: Luis Blanco/A2img

O governador Geraldo Alckmin assinou convênios que garantem repasse de R$ 17 milhões a 121 municípios paulistas e entidades. Ao todo, foram firmados 144 acordos nesta terça-feira (27) em evento no Palácio dos Bandeirantes. Este foi o 5º lote de convênios do ano e, assim como a última leva, também prioriza a área da Saúde.

Do total de parcerias firmadas, 87 são destinadas à pasta. “Saúde é prioridade da população, é necessidade da população. Mas também assinamos convênios na área do desenvolvimento social, para o conjunto de políticas públicas sociais, para a área de esporte e também para a infraestrutura, para ajudar as cidades a recuperarem a sua infraestrutura”, disse o governador Geraldo Alckmin.

As assinaturas contemplaram cinco secretarias e, dos 144 repasses, 87 são para a Saúde, com investimentos que somam R$ 9,11 milhões divididos entre 78 municípios. Outros 47 são para a Casa Civil e somam R$ 7,37 milhões para 46 municípios. Cinco convênios atendem a pasta de Esporte, Lazer e Juventude, com R$ 275 mil divididos em cinco municípios.

Outros quatro contemplam a Assistência e Desenvolvimento Social, somando R$ 260 mil para quatro municípios. Por fim, um convênio com a secretaria do Meio Ambiente no valor de R$ 80 mil que será destinado à cidade de Joanópolis, para castração e identificação de animais.

Entre os convênios da Saúde, o Hospital Estadual de Bauru receberá R$ 400 mil que serão investidos na compra de equipamentos e acessórios para videolaparoscopia. Já a Unidade Básica de Saúde São José, do município de Américo Brasiliense, receberá R$ 200 mil. O valor também será usado na aquisição de equipamentos para a UBS.

A prefeitura de Nova Odessa também receberá R$ 200 mil, que serão usados na reforma do Centro de Fisioterapia e reabilitação do ambulatório de especialidades. Na capital, o Instituto Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho pode usar mais R$ 200 mil reais para gerenciar o custeio da unidade.

Os convênios com a Casa Civil, a segunda pasta mais contemplada, vão beneficiar 46 municípios. Entre eles, Salto receberá R$ 500 mil para obras de infraestrutura. Já Mairiporã terá mais R$ 400 mil para investir em infraestrutura.

Desde o início do ano, o Governo do Estado já firmou 386 convênios com 343 municípios. O montante repassado soma R$ 58.639.182,90 milhões. “É uma grande alegria quando a gente consegue raspar o fundo do tacho e colocar recursos na mão de quem está lá na ponta, bem próximo ao povo”, concluiu Alckmin.