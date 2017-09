Alckmin prestigia aula inaugural de Medicina em faculdade paulista

Aula inaugural do curso de Medicina dos novos Campi da Universidade Nove de Julho – Uninove, ministrada por José Mendonça Bezerra Filho, Ministro da Educação

Na noite desta quarta-feira (6), o governador Geraldo Alckmin compareceu à aula inaugural do curso de Medicina dos novos campi da Universidade Nove de Julho – Uninove. O evento aconteceu no anfiteatro da Uninove, na capital paulista, e teve presença de convidados e alunos.

Os novos Campi estão localizados nos municípios de São Bernardo do Campo, Osasco, Guarulhos, Mauá e Bauru. A aula inaugural foi ministrada pelo ministro de Estado da Educação, José Mendonça Bezerra Filho.

“Estamos felizes de ver novos campi, aqui em Osasco, Guarulhos, São Bernardo, Mauá e Bauru, no coração do nosso interior. Uma faculdade tradicional aqui da capital. E uma palavra aos novos alunos: nós também casamos com a profissão, porque passamos grande parte da nossa vida no trabalho. Não há nada mais bonito do que a medicina, uma das profissões mais desafiadoras, instigantes, extremamente intelectual, quando se fala do olhar clínico, essa sensibilidade de fazer o diagnóstico, atender as pessoas”, comentou Alckmin, que também é médico.

“O Brasil precisa de bons profissionais para poder avançar mais. Estamos vivendo uma mudança demográfica maravilhosa, éramos um país jovem, hoje somos um país maduro, caminhando para ser um país idoso, o que é ótimo. Vamos viver mais e melhor. Nossa meta é que a gente possa, com a nova medicina, viver 100 anos. Desejamos aqui aos alunos, aos novos acadêmicos, aos futuros médicos, bons estudos”, disse Alckmin ao término da cerimônia.