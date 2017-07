Alckmin prestigia abertura do 48° Festival de Inverno

Tradicional evento de música clássica em Campos do Jordão começou neste sábado (1°) com presença do governador de SP























Campos do Jordão recebe o 48° Festival de Inverno de Campos do Jordão

Com mais de 40 anos de tradição, o maior evento de música clássica do país oferece ao público mais de 80 concertos sinfônicos e de câmara

Geraldo Alckmin e Lu Alckmin na abertura do 48° Festival de Inverno de Campos do Jordão

O governador Geraldo Alckmin prestigiou a abertura do 48° Festival de Inverno de Campos do Jordão

O concerto teve como solista convidado o pianista japonês Makoto Ozone

O Festival oferece 205 bolsas de estudo no total, sendo 126 integrais e 79 parciais

Os alunos se apresentam ao longo de toda a programação artística, integrando a Orquestra do Festival

O repertório traz obras de compositores das Américas, como Alberto Ginastera, André Mehmari e George Gershwin

A abertura oficial se deu no Auditório Claudio Santoro, com um concerto da Osesp sob a regência de sua diretora musical e regente titular Marin Alsop

O evento tem participação de prestigiados artistas nacionais e internacionais

Com mais de 40 anos de tradição, o maior evento de música clássica do país oferece ao público mais de 80 concertos sinfônicos e de câmara

Um dos eventos mais esperados do ano, o Festival de Inverno de Campos do Jordão teve início neste sábado (1°)

Um dos eventos mais esperados do ano teve início neste sábado (1°) no Estado de São Paulo. Com presença do governador Geraldo Alckmin na cerimônia de abertura, o 48º Festival de Inverno de Campos do Jordão segue até 30 de julho promovendo uma intensa programação pedagógica e artística na famosa estância turística paulista e também na capital.

As apresentações em Campos acontecem no Auditório Claudio Santoro, Praça do Capivari, Capela do Palácio Boa Vista e Igreja de Santa Terezinha. Na capital os eventos ocorrem na Sala São Paulo e Sala do Coro.

“É muito importante para a cultura, você aproxima jovens talentos dos melhores músicos do Brasil e do exterior. Depois tem entretenimento, é uma noite inesquecível, e tem o turismo. Aliás, eu perguntei agora para o prefeito, o Frederico (Guidoni), e a cidade está lotada. Então, por isso a importância também social, gera mais emprego, tem importância econômica. Movimenta a economia da cidade”, declarou Alckmin na abertura do Festival.

Com mais de 40 anos de tradição, o maior evento de música clássica do país oferece ao público mais de 80 concertos sinfônicos e de câmara (a maioria com acesso gratuito) com participação de prestigiados artistas nacionais e internacionais, além dos grupos do Festival, formados pelos bolsistas – a Orquestra do Festival, a Camerata do Festival e o Grupo de Música Antiga do Festival – e das apresentações de câmara com professores e alunos.

A abertura oficial se deu no Auditório Claudio Santoro, com um concerto da Osesp sob a regência de sua diretora musical e regente titular Marin Alsop, tendo como solista convidado o pianista japonês Makoto Ozone. O repertório traz obras de compositores das Américas: as Variações Concertantes, de Alberto Ginastera, as Variações Concertantes, de André Mehmari (peça especialmente encomendada pela Osesp), e Rhapsody in Blue, de George Gershwin.

Núcleo pedagógico

Ao longo de três semanas, de 02 a 23 de julho, todas as atividades do núcleo pedagógico estarão concentradas na Sala São Paulo, na capital paulista, que, pelo terceiro ano consecutivo disponibiliza aos bolsistas toda a excelência da sede da Osesp para a realização de aulas, masterclasses e ensaios.

Os alunos se apresentam ao longo de toda a programação artística, integrando a Orquestra do Festival, a Camerata do Festival, o Grupo de Música Antiga do Festival e os grupos de câmara, em que têm a oportunidade de tocar junto com seus professores.

O Festival oferece 205 bolsas de estudo no total (sendo 126 integrais e 79 parciais), distribuídas em Orquestra: 120; Camerata: 47; Piano: 12; Violão: 12; Regência: 6; Composição: 8. Os alunos com bolsa integral têm hospedagem, transporte e alimentação totalmente subsidiados pelo evento.

Os cursos compreendem aulas de instrumentos que integram os naipes da orquestra sinfônica, além de violão, piano e regência. Os candidatos aprovados para a classe de regência participam ainda de atividades preparatórias ao Festival, sob a orientação da regente Marin Alsop, na Sala São Paulo.

Prêmios e bolsas

O Prêmio Eleazar de Carvalho, oferecido pela Secretaria Estadual de Cultura, por intermédio da Fundação Osesp, contemplará o bolsista que mais se destacar nessa edição, concedendo uma bolsa de US$ 1,4 mil mensais para estudar por um período de até nove meses em uma instituição estrangeira de sua escolha, além de ter cobertas as despesas de traslado entre o Brasil e o exterior.

O 48º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão é uma realização da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação Osesp, a Prefeitura de Campos do Jordão e a iniciativa privada, contando com o patrocínio da Rede, copatrocínio da Sabesp, apoio da Unimed e Localiza, e promoção da Folha de S.Paulo. O Festival tem direção executiva de Marcelo Lopes, direção artística de Arthur Nestrovski, coordenação artístico-pedagógica de Fábio Zanon e consultoria artística de Marin Alsop.