Alckmin prestigia 43° Congresso Nacional dos Procuradores

Governador Geraldo Alckmin na abertura do 43° Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e Distrito Federal, na Sala São Paulo

O 43° Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal teve início nesta segunda-feira (11) e segue até 14 de setembro de 2017, com a cerimônia de abertura na Sala São Paulo e conferências no Hotel Tivoli Mofarrej, na capital paulista.

O evento é realizado pela Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo (APESP) e pela Associação Nacional dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal (ANAPE), com apoio do Governo do Estado de São Paulo e da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

O governador Geraldo Alckmin marcou presença na abertura e falou sobre a importância do Congresso para o bom funcionamento das instituições brasileiras. “Estamos muito felizes de receber novamente em São Paulo, duas décadas depois, o Congresso Nacional dos Procuradores do nosso Estado, sejam muito bem-vindos também os de nossos estados irmãos. E, principalmente, destacar a importância do tema e do encontro. Eu sou um apaixonado pelo direito, embora seja médico, mas a advocacia é fascinante. Nunca foi tão importante defendermos o interesse coletivo, o interesse público”, disse Alckmin.

O governador ainda destacou a necessidade de fortalecer a federação em um país tão grande como o Brasil. “Somos um país continental. A América espanhola se fragmentou, e a América portuguesa se manteve unida, num país de dimensões continentais. Portanto, é necessário fortalecer a Federação. Nós temos ainda uma cultura muito centralizadora, e precisamos fortalecer as regiões e também os governos locais. A democracia no mundo inteiro vive uma crise de representatividade, Internet, redes sociais, novos modos de participação. E de outro lado vivemos uma crise econômica sem precedentes na história. Temos que buscar convergências, sermos construtores, dar estabilidade para que o país retome o crescimento, emprego, renda e melhore a vida da nossa população”, completou.