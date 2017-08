Alckmin participa da inauguração de novo centro da Natura Cosméticos, em São Paulo

Governador destaca valores como sustentabilidade e papel social da empresa, que tem 16% de colaboradores com algum grau de deficiência

O governador Geraldo Alckmin participou nesta quinta-feira (31) da inauguração da novo centro administrativo e de distribuição da Natura Cosméticos, em São Paulo.

O local foi qualificado por ele como importantíssimo sob o ponto de vista social, de emprego e renda, além da excelência em produtos, inovação, sustentabilidade e inclusão social.

“A gente fica orgulhoso de ter uma empresa brasileira, hoje, um player global, presente em um terço do mundo. É uma ativo do país, do Brasil, ter boas empresas, investimento e demonstração de confiança em São Paulo”, afirmou o governador.

Para Alckmin, outro ponto positivo na Natura Cosméticos, e motivo de orgulho, é o fato de a empresa ter entre os seus colaboradores pessoas com algum tipo de deficiência. “São 16%, podendo a chegar aos 30%. É um trabalho muito bonito”, elogiou.