SP responde por “80% dos empregos gerados no Brasil”, destaca Alckmin

Nesta segunda-feira (4) o governador Geraldo Alckmin participou do Fórum ‘Como planejar os seus negócios para 2018’. O encontro reuniu autoridades públicas, empresários, pensadores e economistas para discutir planejamento, cenário macroeconômico e político para o próximo ano. Alckmin destacou as contas em dia e a geração de empregos no estado de São Paulo.

“O país vinha perdendo emprego, com saldo negativo, e nesses últimos meses inverteu. De janeiro a julho o saldo positivo foi de 112 mil empregos, o saldo entre os que foram demitidos e contratados. E, desses, 86 mil só no estado de São Paulo. Nós respondemos por cerca de 80% do empregos gerados no Brasil”, disse Alckmin.

O encontro é uma realização da EXAME Fórum, que convida participantes a debaterem o final da travessia política. O encontro também aborda o futuro da economia e propõe debates sobre como completar a recuperação do Brasil e inaugurar um novo ciclo de expansão.