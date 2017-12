Alckmin fala sobre a influência de São Paulo no desenvolvimento do Brasil

Em palestra no TJSP, Alckmin disse que São Paulo tem um compromisso com o trabalho

Alckmim e o presidente do TJSP, Paulo Dimas Mascaretti, no fórum de debates promovido pelo Judiciário paulista

Alckmin falou sobre a influência do Estado que governa na agenda de crescimento do país

O Salão Nobre do Tribunal de Justiça, local do evento que teve a participação de Alckmin

Alckmin, Paulo Dimas Mascaretti e o ministro do STF, Dias Toffoli, na abertura do fórum de debates

O governador Geraldo Alckmin participou, nesta terça-feira (5), como convidado especial do fórum de debates “Desenvolvimento Paulista, Compromisso com o Brasil”, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado, no Palácio da Justiça, sede do TJSP, em São Paulo.

Alckmin proferiu a palestra “São Paulo – Uma locomotiva do Desenvolvimento e do Crescimento Econômico e Social do Brasil”. Em sua intervenção, o governador destacou o papel do Estado na agenda de crescimento do país.

“São Paulo é uma terra de empreendedores, de gente que trabalha. O Estado tem compromisso com o trabalho e possui a maior população e PIB do Brasil. Destaco a alegria e a responsabilidade de um Estado que investe no agronegócio. O setor é extremamente importante”, declarou o governador, antes de dizer que vê um futuro auspicioso para o país.

“O Brasil tem tudo para crescer, com uma agenda de modernização, competitividade e redução de custos. O país precisa saber jogar o jogo do século XXI”, disse Geraldo Alckmin.