Alckmin diz que novo instituto consolida Paulista como eixo cultural do Brasil

Nesta terça-feira ocorreu a cerimônia de inauguração da unidade Paulista do Instituto Moreira Salles, em São Paulo. O governador Geraldo Alckmin compareceu ao evento, afirmou que o novo espaço fortalece ainda mais a Avenida Paulista como um centro cultural e ainda elogiou a família que comanda o instituto, que será aberto ao público no dia 20 de setembro.

“Está no DNA de toda família (Moreira Salles) esse compromisso com a cultura. E também o compromisso com as pessoas, com o Brasil. E aqui a beleza desse centro cultural o Instituto Moreira Sales Paulista. Ele proporciona arte a todos, com acesso fácil aqui ao lado do Metrô”, elogiou o governador, exaltando o fato de a nova unidade ficar na Avenida Paulista.

“O que marca o paulista é essa pluralidade em harmonia. Vimos aqui a beleza de todas as exposições, a beleza do trabalho. Um trabalho de excelência e vai consolidando a nossa Avenida Paulista como um grande eixo cultural de São Paulo e do Brasil”, completou Alckmin, que ainda agradeceu ao conselheiro do instituto, Pedro Moreira Salles, pela “extraordinária participação na Fundação Osesp, a nossa Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo”.

Além de Pedro Moreira Salles, também foram cumprimentados por Alckmin durante o evento o presidente do instituto, João Moreira Salles; o também conselheiro Fernando Moreira Salles; o ministro da cultura, Sérgio de Sá Leitão; o superintendente executivo do instituto, Flávio Pinheiro; e o secretário municipal de cultura de São Paulo, André Sturm.

O Instituto Moreira Salles fica em um prédio construído com conceitos sustentáveis em sete andares, todos com pé-direito duplo. Ele oferece mais de 1200 metros quadrados em áreas para exposições, cineteatro, uma biblioteca de fotografia que ocupa todo o primeiro andar, salas de aula, uma loja/livraria e um café-restaurante.

O instituto está localizado na Avenida Paulista, entre as ruas Consolação e Bela Cintra, e será aberto ao público nesta quarta-feira (20), com entrada gratuita.