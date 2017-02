Alckmin comparece à inauguração em igreja de Alphaville

Alckmin participa de inauguração de unidade do projeto Centro de Vida, da Igreja Baptista Memorial de Alphaville

O Governador Geraldo Alckmin participou da inauguração da nova unidade do projeto “Centro de Vida”, da Igreja Baptista Memorial de Alphaville, na região Metropolitana de São Paulo. A cerimônia realizada no domingo (5) teve apresentação de grupos musicais e muita animação. Alckmin confraternizou com os fiéis, tomou cafezinho e tirou fotos com os participantes.