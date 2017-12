Agências móveis da Sabesp atendem na Zona Oeste

Ação “Acertando suas Contas com a Sabesp” é voltada para imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto

O “Acertando suas Contas com a Sabesp” segue nesta semana na Zona Oeste da capital e em cinco municípios da Grande São Paulo: Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi e Osasco. As nove vans estarão disponíveis nessas localidades de 4 a 9 de dezembro.

O mutirão já passou pelas Zonas Leste e Norte da capital, pela região do Alto Tietê e por Francisco Morato. Este é o terceiro ano consecutivo em que a ação acontece para facilitar a negociação dos clientes que têm débitos com a companhia.

A ação é voltada para imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto. Também serão enviadas mensagens SMS aos clientes para avisar sobre a ação. Para negociar, basta ter em mãos o documento de identidade (RG), o CPF e uma conta de água, na qual aparece o número do Registro Geral do Imóvel (RGI).

O atendimento não é exclusivo para quem mora próximo aos locais onde os veículos ficarão estacionados. Qualquer pessoa pode renegociar a dívida de qualquer imóvel atendido pela Sabesp, mesmo que fique no interior ou no litoral.

Ou seja, quem mora na Zona Norte, por exemplo, e trabalha na Zona Oeste de São Paulo pode aproveitar a oportunidade e fazer o acerto perto do seu local de trabalho. Até o dia 22 de dezembro, as vans ficarão estacionadas em outros pontos de grande movimentação da capital e da Grande São Paulo.

Uma novidade para este ano é a possibilidade de utilizar o aplicativo Sabesp Mobile, que agora oferece a opção de parcelamento de contas. O download é gratuito para usuários de celulares e tablets com sistema operacional Android ou iOS.

Como no restante do ano, ficarão à disposição também a Agência Virtual no www.sabesp.com.br, disponível 24 horas, e a Central de Atendimento (0800 011 9911 – ligação gratuita), que atende de segunda a sexta-feira das 7h às 21h e aos sábados das 7h às 13h – exceto em feriados.