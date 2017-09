626 apartamentos são sorteados no centro em inédita PPP da Habitação

O primeiro sorteio de moradias da Parceria Público-Privada (PPP) da Habitação foi realizado na manhã desta terça-feira (5) em São Paulo. Foram escolhidos os moradores de 626 apartamentos na região central da Capital, em sorteio que contou com a presença do governador Geraldo Alckmin.

“Um dia importante. Estamos fazendo um mega sorteio. O sorteio de 626 apartamentos na Alameda Glete, na Júlio Prestes e na Bela Vista. Esse grande programa de PPP da Habitação”, declarou governador durante o sorteio realizado pela Secretaria da Habitação, em parceria com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), que forneceu o software de sorteio e a Prodesp, com auditoria TUV Rheinland.

Alckmin aproveitou para listar os quatro principais objetivos da inédita PPP da Habitação: “Primeiro é moradia para quem não tem. Quem não participou, não foi sorteado, famílias de menor renda, habitação de interesse social. O segundo é geração de empregos: estamos falando aqui, entre empregos diretos e indiretos, de mais de 7 mil empregos aqui em São Paulo. Terceiro é aproximar família, moradia e trabalho. Então, a família precisa ter ao menos uma pessoa que trabalhe no Centro. A gente vai aproximar a moradia do trabalho e, com isso, melhorar a qualidade de vida da população. E quarto recuperar o centro de São Paulo, o centro expandido, trazendo de volta as famílias para morarem no centro”.

Além de um morador no centro, os inscritos no programa deveriam ter renda familiar mensal bruta de R$ 810 a R$ 4.344, e não nunca ter tido imóvel próprio ou financiado, nem ter sido atendido por programa habitacional público. As inscrições para a PPP da Habitação foram encerradas em 24 de julho e chegaram a 189,5 mil participantes. No total, esta PPP prevê a construção de 3.683 moradias, com 2.260 habitações de interesse social (HIS).

Nesta terça os sorteios envolveram 510 unidades dos três primeiros blocos do Complexo Júlio Prestes – que está em obras no terreno da antiga rodoviária da Capital, em frente à Sala São Paulo –,91 unidades que estão em fase final de construção na alameda Glete, e ainda 25 apartamentos do Conjunto Habitacional Bela Vista E, construídos pela CDHU na rua Conde de São Joaquim, na região central da Capital.

As mudanças já ocorridas na região central com a PPP impressionaram o governador. “Um dia desses fui na antiga Cracolândia e até levei um susto. Aquele terrenão em frente à Sala São Paulo, que ficou muito tempo vazio, já está subindo. São 17 andares. Ali vamos ter 1200 apartamentos. Embaixo comércio e também a escola de dança. Então vai revitalizar toda aquela região”, desse Alckmin, que ainda ressaltou o interesse pelos imóveis e a rapidez das obras. “Uma grande procura. Tivemos quase 190 mil inscritos para esse programa. E a PPP, entre começar a obra e entregar, 15 meses. É impressionante a rapidez em que ela é feita”, declarou.

Sobre a opção pelo modelo PPP, o governador também listou as vantagens. “Temos três objetivos aí. Primeiro, recurso. Você soma o recurso privado ao recurso público. A nossa parte, a gente, em vez de pagar todo apartamento, a gente só entra com subsídio. E o setor privado banca uma parte importante. Segundo é a rapidez. Nós estamos fazendo de 12 a 15 meses, a iniciativa privada é muito mais rápida. E terceiro não é só fazer prédio. Você vai fazer serviços, comércio, manutenção. Você vai ter ali praça, áreas verdes, área comercial, área cultural… Então é um modelo diferente”, disse o governador.

Diante da satisfação com a entrega da primeira PPP da Habitação do Brasil, Alckmin lembrou da próxima PPP, que terá o pontapé inicial no dia 9 de outubro. “Fizemos a primeira do país com a PPP do centro. E agora teremos a maior PPP, incluindo três cidades: Guarulhos, Arujá e Itaquaquecetuba. São mais de 10 mil moradias, além de áreas para comércio, logística e indústria, numa esquina maravilhosa, que é a Dutra com o Rodoanel. Uma área estratégica, pertinho do aeroporto internacional de Guarulhos, já abertura de propostas no dia 9 de outubro”, disse.