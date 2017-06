Campos do Jordão inaugura 48º Festival de Inverno neste sábado (1º)

Maior evento de música clássica do país apresenta mais de 80 concertos sinfônicos e de câmara (a maioria gratuitos) no interior e capital

Considerado um dos principais eventos da estação, o tradicional Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão chega a sua 48ª edição. Com início no próximo sábado (1º), até o dia 30 de julho serão mais 80 concertos na programação, tanto em Campos do Jordão como na capital paulista.

Na primeira semana do Festival, 41 bolsistas, entre os melhores classificados, tocarão em quatro concertos com a Osesp. O ritmo será dado pela regente Marin Alsop, no programa da Temporada 2017.

Outra fatia do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão tem uma programação especial para o público infantil, com realização da própria Tucca/ Fundação Osesp, que apresenta seis concertos do projeto Aprendiz de Maestro.

Após esses concertos, haverá exposição lúdica de instrumentos musicais e comidinhas na Estação das Artes, no Complexo Júlio Prestes. A exibição será feita em duas semanas consecutivas, na Sala São Paulo.

Consolidado como o maior evento de música clássica do país, o Festival traz mais de 80 concertos sinfônicos e de câmara. As apresentações acontecem nos palcos da capital e da cidade de Campos do Jordão (Auditório Claudio Santoro, Praça do Capivari, Capela do Palácio Boa Vista e Igreja de Santa Terezinha).

Já na capital paulista os eventos serão exibidos na Sala São Paulo e Sala do Coro.

Veja aqui a programação completa e a lista de participantes do Festival de Inverno de Campos do Jordão de 2017.

O Festival oferece 205 bolsas de estudo no total (sendo 126 integrais e 79 parciais), distribuídas em Orquestra, com 120; Camerata, com 47 bolsas; Piano e Violão, com 12 bolsas cada; Regência terá 6 vagas; e Composição mais 8.

Os alunos com bolsa integral terão hospedagem, transporte e alimentação totalmente subsidiados pelo evento. A definição de bolsa integral ou parcial se dará mediante classificação.

Os cursos compreendem aulas de instrumentos que integram os naipes da orquestra sinfônica, além de violão, piano e regência. Os candidatos aprovados para a classe de regência participam ainda de atividades preparatórias ao Festival. Atividade sob orientação da regente Marin Alsop, e acontece na Sala São Paulo.

Confira aqui mais detalhes sobre o evento.