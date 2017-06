2ª Mostra Diversa apresenta obras relacionadas à temática LGBT

Em cartaz no Museu da Diversidade, a exposição apresenta 17 trabalhos relacionados à diversidade, sexualidade e gênero



No projeto do artista Weio, postais trazem o testemunho de vítimas sobre a violência que sofreram

Ensaio com Laerte Coutinho, de Rafael Roncato

Em exposição no Museu da Diversidade, a 2ª Mostra Diversa 2017 traz o trabalho de 17 artistas que dialogam com questões como diversidade, sexualidade e gênero. As obras ficam expostas até 30 de setembro e a entrada é gratuita.

A Mostra Diversa acontece a cada dois anos e tem como objetivo abrir espaço para novos artistas, novas propostas e experiências relacionadas à diversidade sexual e traçar um panorama da produção artística sobre o tema.

Foram selecionados 17 trabalhos dos 70 inscritos, reunindo técnicas diversas como a fotografia, colagem, desenho, aquarela e pintura. Entre os projetos escolhidos está “Adágio”, de Rafael Roncato, ensaio com Laerte Coutinho, que se torna personagem de sua própria obra, misturando-se às tintas, compondo e mascarando a sua própria face.

Em POSTALGBT, o artista Weio denuncia os diversos crimes contra a população LGBT por meio de uma coletânea de postais, produzidos nos locais onde os crimes aconteceram, permitindo que as vítimas falem, em primeira pessoa, sobre como se readaptaram à vida após o trauma que sofreram.

