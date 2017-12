Confira 10 exposições para visitar em São Paulo

Listamos exposições que podem ser encontradas no litoral, na capital e no interior do Estado; não perca a oportunidade

São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Com tanta variedade nós apresentamos dicas culturais para quem quer apreciar a arte sem sair do Estado. A dica de hoje é sobre exposições que estão acontecendo, e tem para o litoral, capital e para o interior. Listamos 10 destinos que facilmente serão encontrados nos rankings e blogs sobre o que fazer em São Paulo.

Veja a seguir as exposições que estão rolando no Estado

1 – Castelo Rá-Tim-Bum no Memorial da América Latina

2 – Renato Russo, no MIS (Museu da Imagem e do Som)

3 – Di Cavalcanti na Pinacoteca

4 – Visita educativa guiada ao Estádio do Pacaembu e Museu do Futebol

5 – “O Mundo do Perfume”, no Museu Catavento

6 – Mostra “Solidão” no Museu da Diversidade

7 – “Da cabeça aos pés”, no Museu da Imigração

8 – “Café, patrimônio cultural do Brasil” no Museu do Café, em Santos

9 – Acervo Indígena do Museu Índia Vanuíre, em Tupã

10 – Casa de Portinari – A Estação Brodowski: Patrimônio Histórico

As três últimas são no litoral, e as duas últimas dicas são no interior.

Veja aqui também como fazer para chegar de transporte público nas instituições culturais da capital.