Unidades do Centro Paula Souza mantêm consultoria gratuita para Imposto de Renda

Nesta última semana para entrega da declaração do Imposto de Renda 2017, diversas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) prestam consultoria gratuita aos contribuintes. O prazo termina na próxima sexta-feira, 28 de abril.

O atendimento é realizado por estudantes dos cursos técnicos de Administração, Contabilidade e Finanças. Os alunos sempre atuam sob a supervisão dos professores. Algumas unidades solicitam um quilo de alimento não perecível ou outros donativos, que serão distribuídos a instituições beneficentes.

Os interessados na consultoria devem levar comprovantes de rendimentos do ano-calendário 2016, declaração do ano anterior com recibo de entrega (se houver), número do RG, CPF e título de eleitor, endereço residencial, dados da conta bancária para restituição e comprovantes de despesas que possam ser abatidas (consultas médicas, exames clínicos, mensalidades escolares, contribuição para previdência privada, entre outros). Mais informações sobre a declaração podem ser obtidas no site da Receita Federal.

Conheça as unidades do Centro Paula Souza que oferecem o serviço. As escolas e a faculdade aparecem por ordem alfabética do município, com datas e horários dos plantões:

Batatais

Etec Antonio de Pádua Cardoso

Rua Artur Lopes de Oliveira, 1.087 – Santo Antônio

Quando: 26 de abril, das 19h30 às 22h

Atenção: Levar 1 kg de alimento não perecível

Bragança Paulista

Fatec Bragança Paulista

Rua das Indústrias, 130 – Uberaba

Quando: 26 de abril, das 18h às 20h30

Atenção: O contribuinte deve se inscrever previamente pela internet

Cachoeira Paulista

Etec Marcos Uchôas dos Santos Penchel

Rua Afonso Pereira da Silva, 96 – Vila Carmen

Quando: até 28 de abril, das 18h às 19h

Capital

Etec de Vila Formosa

Rua Bactória, 38 – Vila Formosa

Quando: até 27 de abril, das 20h às 22h

Atenção: Levar 1 kg de alimento não perecível

Fernandópolis

Etec Prof. Armando José Farinazzo

Avenida Geraldo Roquete, 135 – Jardim Paulista

Quando: 26 de abril, das 15h às 20h

Atenção: Levar uma caixinha de leite integral

Ferraz de Vasconcelos

Etec de Ferraz de Vasconcelos

Avenida Governador Jânio Quadros, 2.000 – Parque São Francisco

Quando: até 26 de abril, das 20h às 22h

Mairiporã

Etec de Mairiporã

Rua Lizeu Odorico Bueno, 693 – Terra Preta

Quando: 26 de abril, das 20h às 22h

Atenção: Levar 1 kg de alimento não perecível

Marília

Etec Antonio Devisate

Avenida Castro Alves, 62 – Somenzari

Quando: até 26 de abril, das 19h às 21h

Sorocaba

Etec Fernando Prestes

Rua Natal, 340 – Jardim Paulistano

Quando: até 27 de abril, das 13h às 16h e das 19h às 21h30

Atenção: Levar 1 kg de alimento não perecível

