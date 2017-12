Time do Emprego tem inscrições abertas em Itu

Programa estadual orienta o trabalhador na busca de um trabalho compatível com seus interesses, habilidades e qualificações profissionais

O Time do Emprego, programa coordenado pela Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), tem inscrições abertas para uma turma em Itu. Os grupos serão formados por 30 participantes, maiores de 16 anos.

As inscrições podem ser realizadas de 6 a 15 de dezembro, das 8h às 16h30, no Paço Municipal de Itu, que fica na Avenida Itu 400 anos, nº 111. Os interessados devem levar Carteira de Trabalho, RG, CPF e, caso possuam, número do Programa de Integração Social (PIS).

Os encontros serão realizados na FADITU – Faculdade de Direito, situada na Avenida Tiradentes, 1817 – Parque Industrial – Itu. As atividades têm início previsto para 20 de dezembro, das 13h30 às 16h30.

Sobre o programa

O Time do Emprego orienta o trabalhador na busca de um trabalho compatível com seus interesses, habilidades e qualificações profissionais. O diferencial do programa é a ajuda mútua existente entre os participantes, a troca de experiência e a procura conjunta por uma oportunidade.

Serviço

Inscrições do Time do Emprego em Itu

Inscrições: de 6 a 15 de dezembro, das 8h às 16h30

Local: Paço Municipal de Itu – Avenida Itu 400 anos, nº 111

Contato: (11) 4886-9070 / 4886-9640

Da Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (SERT/SP)