Time do Emprego abre duas turmas em Ribeirão Preto

O Time do Emprego, programa coordenado pela Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), tem inscrições abertas para duas turmas em Ribeirão Preto. São disponibilizadas 50 vagas, a fim de inserir ou recolocar maiores de 16 anos no mercado de trabalho.

As inscrições podem ser feitas até 13 de março, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h e. aos sábados. das 9h às 15h, na Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (Poupatempo), que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1.500 – Novo Shopping.

Os interessados devem levar carteira de trabalho, RG, CPF e, caso possua, número do Programa de Integração Social (PIS). Os encontros têm início previsto para 15 de março. As aulas serão realizadas às quartas e sextas-feiras, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no mesmo local das inscrições.

Em 2016, foram realizadas 26 turmas na cidade, num total de 427 participantes e 237 inseridos no mercado de trabalho. O programa estadual orienta o trabalhador na busca de um emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificações profissionais. O diferencial do Time do Emprego é a ajuda mútua existente entre os participantes, a troca de experiências e a procura conjunta por uma oportunidade.

Como funciona

Durante 12 encontros, os facilitadores (profissionais responsáveis pela abordagem dos conteúdos) apresentam técnicas de direcionamento ao mercado de trabalho, aperfeiçoamento de habilidades, produção de currículos, dicas de comportamento em entrevistas, entre outros assuntos.

Serviço

Inscrições para o Time de Emprego – Ribeirão Preto

Inscrições: até 13 de março, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h e, aos sábados, das 9h às 15h

Local: Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (Poupatempo) – Avenida Presidente Kennedy, 1.500 – Novo Shopping – Ribeirão Preto/SP

Informações: (16) 3603-1295 / 1286

Da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho