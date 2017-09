SP tem mutirão para diagnosticar Alzheimer em idosos nesta quinta

A Secretaria de Estado da Saúde realiza, nesta quinta-feira, 21 de setembro, Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer, um mutirão para diagnóstico da doença.

A iniciativa será realizada por meio do Ambulatório Multidisciplinar de Especialidades (AME) Idoso Sudeste e Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Idoso Oeste, serviços voltados ao atendimento à população idosa e gerenciados, em parceria, pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM).

As equipes realizarão rastreio cognitivo, mini-exame de estado mental, avaliações funcionais e consultas médicas com orientações para cem pacientes. O agendamento foi realizado previamente, pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), através da Central de Regulação de Oferta de Serviços (CROSS), no caso do AME Sudeste, e após triagem pela Geriatria, no AME Oeste.

O mutirão faz parte do Projeto Alzheimer 2017, que recebeu apoio da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e da Academia Brasileira de Neurologia. Outras ações serão realizadas no mês de setembro para pacientes que já frequentam as duas unidades, como atendimentos em grupo com os pacientes e seus cuidadores, entrega de folheto explicativo, esclarecimento sobre o diagnóstico e a evolução da doença, as principais linhas de tratamento e o prognóstico, além de cuidados multiprofissionais. Os encontros em grupo vão seguir até o próximo ano e a expectativa é, no mínimo, duplicar o número de pessoas atendidas.

“Com as ações, esperamos ampliar o atendimento dos AMEs para idosos que ainda não frequentam os serviços, aumentando a detecção desta doença, além de conscientizar e educar os pacientes, seus cuidadores e familiares sobre a doença de Alzheimer”, explica Márcia Maiumi Fukujima, diretora do AME Idoso Sudeste. “Apoio, compreensão, paciência e orientação do cuidador e da família do paciente são fundamentais durante o tratamento”, completa.

No Centro de Referência do Idoso (CRI) Norte, a data será lembrada por três atividades distintas: uma caminhada, a partir das 8h; oficina sobre prevenção de quedas, das 12h às 13h; e jogo interativo sobre mitos e verdades sobre demências, às 14h, no Salão de Eventos. A programação é aberta ao público. O endereço é Rua Voluntários da Pátria, 4.301, Santana, na zona norte da capital.

O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), também também conhecido como Centro de Referência do Idoso da Zona Leste (CRI Leste), convida profissionais da saúde, da assistência social e pessoas interessadas para uma aula aberta na sexta-feira, dia 22, das 8h30 às 12h30, cujo tema será “Envelhecimento e Síndromes Demenciais”. A aula é gratuita, com 130 vagas, e os participantes receberão certificados. Também é possível participar em tempo real por meio de webconferência. O IPGG fica na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 34, São Miguel Paulista, na zona leste da capital.

Da Secretaria da Saúde