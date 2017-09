Seminário debate homeopatia como alternativa para uma agricultura sustentável

Evento gratuito da Secretaria de Agricultura e Abastecimento faz parte do ciclo de seminários do Instituto de Economia Agrícola (IEA)

O seminário “Agricultura do Amanhã: A Homeopatia como Alternativa para uma Agricultura Sustentável” será realizado no dia 27 de setembro, em São Paulo, às 14h. O evento gratuito é iniciativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e faz parte do ciclo de seminários do Instituto de Economia Agrícola (IEA).

A palestra explicará formas de usar a homeopatia na agricultura, ciência com estudo já consolidado na saúde humana e na defesa animal. Também serão apresentados casos de sucesso e a atualização sobre a pesquisa com homeopatia na agricultura.

O seminário será comandado por Alexandre Henrique Leonel, formado em Ciências Farmacêuticas, especialização em Homeopatia e mestrado em Promoção da Saúde. O palestrante é especialista em pesquisa, desenvolvimento e produção de produtos homeopáticos para saúde humana e agricultura.

As inscrições devem ser realizadas clicando aqui. Mais informações pelo telefone (11) 5067-0573, com Rose Ceretti.

Serviço

Seminário “Agricultura do Amanhã: A Homeopatia como Alternativa para uma Agricultura Sustentável”

Data: 27 de setembro, às 14h

Local: Instituto de Economia Agrícola (IEA) – Sala Ruy Miller Paiva: Praça Ramos de Azevedo, 254 – 3º andar – São Paulo/SP

Da Secretaria de Agricultura e Abastecimento