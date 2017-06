Secretaria da Justiça e Apamagis realizam almoço em prol da Campanha do Agasalho 2017

A presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Lu Alckmin, participou nesta quarta-feira, 28, de almoço organizado pela Associação Paulista de Magistrados (APAMAGIS) em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania (SJDC), na sede da APAMAGIS, no Jardim Luzitânia, na zona sul da capital.

Esta ação é realizada desde 2007 e visa arrecadar cobertores novos para a Campanha do Agasalho, que serão repassados para entidades sociais cadastradas no Fundo Social, além de uma parte deles serem doados diretamente para a LARES – Legião de Assistência para Reabilitação de Excepcionais, localizada no bairro do Campo Belo, também na zona sul.

“Esta parceria é muito importante. Quanto mais pessoas doarem, mais pessoas poderão ser beneficiadas pela campanha. Estes cobertores não vão apenas agasalhar o corpo, mas o coração daqueles que mais precisam”, comentou Lu Alckmin.

Em 2016, o total arrecadado pela SJDC e APAMAGIS foi de 1.457 peças. Este ano, apenas no almoço, o número de cobertores já havia ultrapassado as 800 unidades. Para mais informações sobre a Campanha do Agasalho 2017 e como fazer doações, acesse o site www.campanhadoagasalho.sp.gov.br.