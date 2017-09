São Paulo é o Estado mais competitivo do Brasil pelo segundo ano consecutivo

“A questão fiscal não é economicista, ela é social. Sem resolvê-la, o país não cresce, não gera emprego, não investe em educação”, disse o governador Geraldo Alckmin nesta quarta-feira, 20, na cerimônia do Prêmio Excelência em Competitividade, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP). “Se não vamos aumentar a carga tributária – e não vamos, não devemos – precisa ter mais eficiência no gasto público e na avaliação permanente das ações do Estado”.

Pelo segundo ano seguido, São Paulo ficou no topo do ranking dos Estados, com nota 87,8. Nas áreas de infraestrutura, educação, inovação e potencial de mercado, o Estado cravou nota máxima – 100,00. O levantamento leva em consideração os dados de 66 indicadores, distribuídos em 10 pilares temáticos: além dos quatro já citados, também são temas as áreas de sustentabilidade social, segurança pública, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano e sustentabilidade ambiental.

Também participaram da cerimônia os governadores Confúcio Moura (RO), Paulo Câmara (PE) e Raimundo Colombo (SC). “Mais do que o ranking, o importante é o conceito de avaliação permanente do poder público. Queremos que todos os Estados tenham um grande empate em primeiro lugar”, ressaltou Alckmin.

Confira o levantamento completo em http://www.rankingdecompetitividade.org.br.