Sabesp assina contrato e investimento de mais de R$ 1 bilhão em Itaquaquecetuba

O governador Geraldo Alckmin anunciou nesta quinta-feira, 28, a renovação do contrato de prestação de serviços de saneamento entre a Sabesp e o município de Itaquaquecetuba, que tem mais de 320 mil habitantes e está localizado na zona leste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). O contrato será válido pelos próximos 30 anos, período em que a companhia vai investir R$ 1,118 bilhão em obras e melhorias nas áreas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto.

Além dos recursos originários da renovação do contrato, Alckmin anunciou uma liberação extra para o município. “Serão destinados à cidade mais R$ 69 milhões, que serão usados em obras correlatas às obras de saneamento. A Prefeitura executará os serviços e a fatura será paga pela Sabesp”, explicou o governador.

Do montante total dos investimentos, a maior parte será aplicada em esgotamento sanitário. Na implantação de tubulações e unidades de bombeamento de esgoto até as estações de tratamento serão investidos R$ 801,4 milhões, beneficiando a população com mais saúde e qualidade de vida, além da revitalização dos rios da região, inclusive o Tietê. Fazem parte das obras a instalação de estações elevatórias, linhas de recalque, coletores, interceptores, redes e ligações.

Já o fornecimento de água potável receberá investimento de R$ 317,4 milhões, em obras de captação, adução e tratamento de água bruta, reservação e instalação de redes e ligações.

A empresa atua em Itaquaquecetuba desde 1976. Naquele ano, foi firmado um acordo de concessão, que estava vencido e agora será substituído pelo contrato. O plano de investimentos da companhia no município projeta tanto o atendimento aos moradores quanto o crescimento populacional, estimando 450 mil pessoas beneficiadas daqui a 30 anos.

A Sabesp é a maior empresa de saneamento do Brasil e a quarta maior do mundo. Até 2021, serão aplicados R$ 13,9 bilhões em todos os municípios operados pela companhia, incluindo parte das obras em Itaquaquecetuba. A Companhia é a maior investidora em saneamento no Brasil, com 28,3% de tudo que é aplicado no setor – mesmo atendendo apenas 13% da população.

