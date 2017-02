Régis Bittencourt é a rodovia com mais acidentes com cargas tóxicas, aponta Cetesb

Um levantamento feito pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) aponta que a rodovia Régis Bittencourt (BR-116) foi a que teve o maior número de acidentes com cargas tóxicas e perigosas entre 2005 e 2016. Segundo o Setor de Atendimento a Emergências da companhia, a estrada que liga São Paulo aos Estados do Sul registrou 414 acidentes nesse período.

A rodovia Anhanguera figura em segundo lugar no ranking, com 259 ocorrências atendidas pela Cetesb. A Dutra aparece na sequência, com 227 acidentes computados.

Existem algumas regiões da Régis, como a de Miracatu, por exemplo, onde aconteceram três acidentes com cargas tóxicas em menos de um mês em 2016. No ano passado, a região teve oito ocorrências ambientais.

Todos esses dados foram mapeados pela Cetesb e estão registrados no site da SMA.

Além de participar dos atendimentos emergenciais, a Cetesb também oferece o curso “Primeiro no Local”, de capacitação de pessoas em casos de acidente. O curso feito em parceria com o Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual e Secretaria da Saúde atendeu cerca de 370 pessoas no ano passado.

A Cetesb ainda faz parte da Subcomissão Estadual de Estudos e Prevenção de Acidentes no Transporte Terrestre de Produtos Perigosos da Região Metropolitana de São Paulo. A Comissão Estadual implantou 9 subcomissões no Estado. A seção de São Paulo é coordenada pela Cetesb desde 2010.

Da Cetesb