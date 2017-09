Programa de inovação com startups do Governo do Estado de São Paulo ganha nova edição

O governador Geraldo Alckmin anunciou nesta sexta-feira, 15, o lançamento da segunda edição do Pitch Gov.SP. Após uma primeira edição de sucesso, o Governo do Estado de São Paulo abre, mais uma vez, em parceria com a Associação Brasileira de Startups, as inscrições para novos projetos, aproximando o Governo e startups na busca de soluções inovadoras para os desafios da administração pública, melhorando os serviços ao cidadão.

“Lançamos o Pitch Gov.SP 2.0 para atender 42 desafios em oito áreas. Queremos boas ideias. Startupeiros, venha trazer suas propostas”, convidou o governador.

Uma grande novidade dessa 2a edição do Pitch Gov SP é a parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), que disponibilizará, por meio do Programa Parceria para Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), até R$ 10 milhões para apoiar startups interessadas em testar a viabilidade tecnológica de um produto, processo ou serviço inovador ou desenvolver pesquisas relacionadas aos desafios da administração públicas propostos pelo Governo do Estado de São Paulo. “São R$ 200 mil iniciais por empresa”, comentou Alckmin.

“O Pitch Gov.SP mostrou que parcerias com startups e a incorporação das soluções desenvolvidas por elas para solucionar desafios do poder público podem gerar impacto positivo para a população. As startups também se beneficiam, visto que o setor público é responsável por grande parte da oferta de serviços em educação, saúde e outros setores nos quais as startups já desenvolvem soluções, servindo como um grande veículo de promoção, validação e escala para esses negócios de alto potencial de crescimento”, afirma Karla Bertocco, subsecretária de Parcerias e Inovação do Estado de São Paulo.

Em sua primeira edição, em 2015, o Governo assinou convênio com 10 startups que testaram soluções nas áreas de saúde, educação e facilidades ao cidadão. Ao mesmo tempo em que o Governo se abre a essas inovações, melhorando o serviço à população, estimula novos empreendedores, fortalecendo esse setor da economia. Esse é primeiro programa do gênero na América Latina, e posiciona São Paulo como um dos Estados mais inovadores, seguindo os pioneiros no relacionamento com startups, como diversos Estados norte-americanos e também o Reino Unido.

“Inovação no Governo é achar novas formas de impactar a vida dos cidadãos, construindo caminhos para integrar a população no desenho conjunto do futuro. Buscamos superar estruturas antigas, trazer tecnologia e ideias disruptivas para desafiar o status quo. O potencial de inovação em governo é imenso. O Pitch Gov.SP veio para provar que, sabendo expor desafios públicos para criarmos soluções inovadoras, estamos transformando a maneira de como operamos, atingindo o potencial de um governo aberto e cada vez mais ágil”, completa Bruno Freitas, responsável pela Unidade de Inovação da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo.

Haverá também um workshop de lançamento do Pitch Gov.SP 2.0, em parceria com o Sebrae, no dia 28 de Setembro, na Escola de Negócios Sebrae, nos Campos Elísios, centro da capital. Será apresentado às startups o programa, dicas sobre o edital, processo de inscrição, modelos de negócios e uma sessão dedicada a perguntas e respostas dos interessados. Inscrições para o workshop por esse link: http://bit.ly/pitchgov2.

Desafios

Assim como na primeira edição, o Governo do Estado apresentará novos desafios para que as startups inscrevam projetos que ajudem a melhorar o serviço público daquela área. Neste ano, as soluções deverão atender as áreas de Educação, Estatística e Análise de Dados, Finanças Públicas, Habitação, Saneamento e Energia, Saúde, Transparência e Transportes. Deverão ser selecionadas 16 startups para desenvolver soluções que possam resolver problemas destes setores.

As inscrições começam nesta sexta-feira, 15 de setembro, quando serão divulgados também os desafios de cada área. As propostas poderão ser inscritas até o dia 15 de outubro pelo site: www.pitchgov.sp.gov.br/, onde as startups irão se inscrever na plataforma, incluindo as informações da empresa, sua equipe, qual é a solução proposta, para qual desafio ela se aplica e os benefícios esperados na implementação da solução entre o Governo e a startup. As vitoriosas serão apresentadas no dia 27 de outubro, no CASE – Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, maior evento do tipo da América Latina, realizado pela ABStartups.

A partir de 15 de setembro, as empresas interessadas poderão também apresentar projetos ao Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) da FAPESP. O prazo encerra em 4 de dezembro de 2017. A submissão deve ser feita por meio do Sistema de Apoio a Gestão (SAGe), no endereço www.fapesp.br/sage. Os desafios serão focados na área de Saúde e poderão ser enviadas propostas por empresas de pequeno porte, até 250 funcionários, que tenham sua área de pesquisa em São Paulo. Um edital separado será lançado, elencando os desafios e buscando empresas que possam solucioná-los. Qualquer dúvida, basta entrar em contato com o e-mail chamada_pitchgov@fapesp.br. Mais informações sobre a chamada de proposta estão disponíveis no endereço www.fapesp.br/11243. Os resultados serão anunciados em 24 de maio de 2018.

No dia 9 de Novembro, haverá um grande evento no Palácio dos Bandeirantes, onde 16 startups selecionadas apresentarão suas soluções a uma banca de líderes da gestão pública, investidores e empreendedores de renome.

Seguem alguns exemplos de desafios que serão apresentados:

Educação – Como melhorar as atividades de reforço e recuperação nas escolas, através do uso de tecnologia?

Em relação às Escolas e Faculdades Técnicas (Etec/Fatec) – Como melhor acompanhar o desenvolvimento e progresso de um aluno egresso durante o seu primeiro emprego?

Finanças – Como a Secretaria da Fazenda de São Paulo pode reduzir a sonegação de imposto, de forma a garantir uma arrecadação constante e, consequentemente, a qualidade da prestação dos serviços públicos, com melhor uso das informações disponíveis?

Habitação – Como prover aos beneficiários dos programas da CDHU informações sobre os serviços urbanos da localidade em que se inserem e da sua situação contratual?

Saneamento e energia – Como fomentar o desenvolvimento sustentável, por meio da autogeração de energia, reuso de água e reciclagem de resíduos?

Saúde – Como diminuir o número de abstenções em consultas ou procedimentos agendados?

Transparência – Como automatizar a análise dos itens necessários e do checklist adotada pela CGA para verificação de procedimentos licitatórios?

Transporte – Como engajar a sociedade em prol de um trânsito mais seguro?

Vejam todos os desafios neste link: http://www.pitchgov.sp.gov.br

Experiências com o Pitch Gov.SP

Uma das parcerias do Governo foi com a GetNinjas, maior plataforma brasileira de serviços online, que tem ajudado alunos formados nos cursos de moda, beleza e construção civil, do Fundo Social de Solidariedade, por meio do programa Escola de Qualificação Profissional, a ingressar no mercado de trabalho. A startup desenvolveu uma plataforma de contratação online que permite aos alunos divulgarem seus serviços. Com mais de 120 mil profissionais cadastrados, o profissional escolhido recebe uma notificação por mensagens de texto (SMS) e e-mail, com descrição do serviço e o contato do cliente.

Já a parceria com a Nama, startup especializada em inteligência artificial, implantou um robô para otimizar os agendamentos do Poupatempo de todo o Estado. Chamado de Poupinha, a tecnologia simplificou os primeiros atendimentos ao cidadão, permitindo realizar agendamentos para as unidades e tirar dúvidas online.

Em oito meses em operação, o Poupinha trocou mais de 36 milhões de mensagens. O robozinho virtual tem ajudado a acabar com as filas, permitindo aproveitar melhor a capacidade dos postos, evitando aglomerações nos horários de pico ou ociosidade de pessoal em outros horários. Atendendo uma média de 13 mil cidadãos por dia, o Poupinha já concluiu com sucesso mais de 1,2 milhão de agendamentos e está disponível para ajudar os usuários do Poupatempo no portal poupatempo.sp.gov.br, ou pelo Messenger, no Facebook. Pela naturalidade do serviço, mais de 146 mil pessoas terminaram seus chats com um “obrigado”, “Deus abençoe”.

Outra solução testada com grandes resultados, a partir do programa, veio da parceria entre Centro Paula Souza e ClassApp. O aplicativo facilita e integra a comunicação entre escola, pais e alunos, garantindo maior agilidade e engajamento. Os testes foram realizados em nove Escolas Técnicas do Centro Paula Souza, com mais de cinco mil usuários frequentes e mais de duas mil conversas, além de respostas positivas de pais, alunos, diretores e professores.

“O poder público percebeu que, em um mundo tão conectado como o de hoje, soluções inovadoras são essenciais para otimizar os serviços oferecidos ao cidadão. Parcerias como as firmadas com a GetNinjas e a Nama provam que essa aproximação tem sido cada vez mais benéfica para todas as partes envolvidas”, explica Rafael Ribeiro, diretor executivo da ABStartups.

