Professores da rede estadual usam hortas para ensinar Ciências, Geografia e Matemática

As hortas têm sido verdadeiras aliadas de professores de escolas da rede estadual de ensino. Ao cultivar verduras e legumes, docentes de Ciências, Geografia e Matemática conseguem materializar o currículo das disciplinas e tornar as aulas mais interessantes e interativas.

Na E.E. Professora Clorinda Danti, na Vila Lageado, os alunos do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental calculam as medidas dos canteiros e a distância de uma muda para a outra. “Foi uma maneira que encontramos de os alunos saírem um pouco da sala de aula e se envolverem mais com os conteúdos”, afirma a diretora Raquel Monti.

Conceitos como otimização de espaços físicos ociosos, consumo sustentável, consciência ambiental e alimentação saudável também são abordados. Na E.E. Professor Raul Antônio Fragoso, no Jardim São Ricardo, os alunos do 1º ao 5º ano aprenderam sobre compostagem e estão pesquisando como fazer um minhocário. “Eles gostam muito e levam o que aprendem para casa. Tem pais que estão plantando hortaliças em casa”, conta a professora de práticas experimentais Bernadete de Fátima Silva.

A E.E. Professor Cândido de Oliveira, no Jardim Aladim, é mais uma escola que utiliza a horta como laboratório vivo. Os alunos do Grêmio participam de todo o processo de cultivo, desde o plantio até a colheita. “Eles limpam a área, adubam a terra, depositam as sementes, regam e acompanham o crescimento dos vegetais”, relata a coordenadora Ana Paula Barros Chagas.

E depois de tudo isso, os alunos ainda consomem os alimentos produzidos na merenda. “O consumo de hortifrúti aumentou. A horta despertou o gosto das crianças por salada”, destaca Elza Maria Bruno de Azevedo, diretora da E.E. Professor Victor Oliva, na Vila Madalena.

