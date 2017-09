Presidente do Fundo Social visita alunos de Construção Civil da Unidade Sol Nascente

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado (FUSSESP), Lu Alckmin, esteve nesta segunda-feira, 11, com os alunos da Escola de Construção Civil da Unidade Sol Nascente, localizada na região oeste da capital. No local, são ministrados os cursos de Assentador de Pisos e Azulejos e Pedreiro. As aulas terminam no próximo dia 28.

Os cursos do Fundo Social são gratuitos e têm duração de 80 horas. “Nosso objetivo é qualificar a população em situação de vulnerabilidade social, em especial as pessoas desempregadas”, comentou Lu Alckmin.

Desde 2011, mais de 171 mil pessoas foram qualificadas pelo Fundo Social de Solidariedade nas unidades próprias e nos Polos localizados na capital e no interior. Para participar das aulas da Escola de Construção Civil, é necessário ter a partir de 18 anos. Não é exigida escolaridade mínima dos alunos.

Mais informações sobre os cursos pelo telefone: (11) 2765-4957 ou pelo site www.fundosocial.sp.gov.br.