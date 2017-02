Poupatempo São José do Rio Preto comemora 8 anos e implanta novo sistema para RG

Na segunda-feira, 13, o Poupatempo São José do Rio Preto completa oito anos de funcionamento. Durante esse período, mais de 14 milhões de serviços foram prestados pela unidade, o equivalente a 10 vezes a população da região administrativa de Rio Preto, estimada em 1,4 milhão (IBGE). Por mês, o Posto do Governo do Estado realiza uma média superior a 150 mil atendimentos.

Entre os órgãos mais solicitados estão o Detran.SP, com 1,4 milhão de documentos emitidos, como licenciamento de veículos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Secretaria da Fazenda, com 1,2 milhão de solicitações; o e-poupatempo, com 924 mil serviços públicos pela internet; e o Instituto de Identificação (IIRGD), 744 mil RGs e Atestados de Antecedentes Criminais concluídos na unidade.

Os atendimentos realizados em parceria com a Prefeitura de Rio Preto, como os da Secretaria Municipal de Obras e do Semae, também são bastante requeridos e somam mais de 5,4 milhões de solicitações.

O posto conta ainda com o AcessaSP, que disponibiliza acesso gratuito à internet e cursos online; Secretaria do Emprego (Sert), para emissão da Carteira de Trabalho (CTPS), cadastro de vagas e seguro-desemprego; e um correspondente bancário, para pagamento de taxas.

A partir de segunda-feira, 13, quem for ao Poupatempo tirar ou renovar a Carteira de Identidade (RG) já poderá contar com o novo sistema de coleta biométrica, que elimina a necessidade de levar uma foto 3×4 e de sujar os dedos de tinta durante o atendimento.

Agora, tanto a foto quanto a assinatura e as impressões digitais passam a ser coletadas eletronicamente, sem qualquer custo adicional ao cidadão.

A novidade já está disponível em todos os 72 postos fixos do programa e também na unidade móvel.

Para realizar atendimentos de RG, CNH e Atestado de Antecedentes Criminais no Poupatempo Rio Preto, é necessário marcar data e horário antecipadamente pelo aplicativo SP Serviços (para celular), portal www.poupatempo.sp.gov.br, ou pelo Disque Poupatempo: 0800 772 3633 (para telefones fixos) e (11) 2930-3650 (para ligações de celulares). Quem preferir ir pessoalmente ao posto, também pode agendar nos totens de autosserviços ou nos computadores do e-poupatempo e do Acessa SP.

O Poupatempo São José do Rio Preto está localizado na Rua Antônio de Godoy, 3.033 – Centro – e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h.

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 524 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 72 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel, que atendem mais de 180 mil cidadãos por dia.

Em 2016, o Poupatempo foi eleito pelo segundo ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. Em pesquisa anual de satisfação, o Poupatempo obteve 99% de aprovação dos usuários. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.

