Poupatempo Ribeirão Preto completa 14 anos com 24 milhões de atendimentos

O Poupatempo Ribeirão Preto completa nesta terça-feira, 5 de dezembro, 14 anos de atendimentos à população. A unidade, que disponibiliza diversos serviços públicos em um só lugar, já realizou 24 milhões de atendimentos durante todo o período de funcionamento, aproximadamente 153 mil serviços realizados ao mês.

Entre os órgãos mais procurados estão o Detran.SP, com 3,7 milhões de atendimentos, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Licenciamento de Veículos; o Instituto de Identificação (IIRGD), para RG e Atestados de Antecedentes Criminais; e a Secretaria de Estado da Fazenda, para desbloqueio da Nota Fiscal Paulista, ambos com 1,7 milhão de solicitações.

A unidade conta, ainda, com serviços do e-poupatempo, Acessa SP, Secretaria do Emprego, Ministério Público Estadual, além de atendimentos da Prefeitura de Ribeirão Preto, e um correspondente bancário, para pagamento de taxas.

O Poupatempo Ribeirão é reconhecido pelos resultados alcançados em ações que beneficiam a população. Este ano, a unidade foi pela segunda vez consecutiva a que mais arrecadou peças para doação à Campanha do Agasalho do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp). Foram 37.482 itens doados a instituições de caridade.

O Time do Emprego do Poupatempo Ribeirão Preto, programa que visa a colocação e manutenção de jovens e adultos no mercado de trabalho, formou 326 alunos em 2016, dos quais 159 conseguiram um emprego durante o curso. O trabalho integrado de colaboradores do posto permite que além das aulas, o candidato seja encaminhado a vagas de emprego que se adequem a seu perfil pessoal e profissional. Com isso, a média de recolocação do Time do Emprego do Poupatempo Ribeirão Preto é aproximadamente duas vezes maior que a média estadual do programa.

O Banco do Povo Paulista (BPP) do Poupatempo Ribeirão Preto já ajudou cerca de 7 mil empreendedores a desenvolverem seu próprio negócio, por meio de linha de crédito a juros baixos. Em 14 anos de existência, o BPP do Poupatempo Ribeirão já emprestou cerca de R$ 29 milhões e sempre esteve os três mais bem avaliados do Estado, sendo vencedor em primeiro lugar em 2014, 2015 e 2016.

Em pesquisa realizada pela empresa Praxian no ano de 2016, a unidade foi aprovada por 100% dos usuários. Um dos fatores que contribuem para a excelente avaliação do programa junto aos cidadãos é o agendamento prévio, que garante o atendimento na hora marcada.

Como agendar

Para marcar dia e horário é muito fácil e o Poupatempo oferece diferentes canais de informações à população. Confira abaixo:

Portal na internet: www.poupatempo.sp.gov.br

Aplicativo no celular: SP Serviços, nos sistemas iOS e Android

Poupinha, o assistente virtual do Poupatempo: o Poupinha está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela) e também no Messenger, do Facebook, no seguinte link: m.me/PoupinhaSP

Além do agendamento, os canais também possibilitam que os usuários tenham informações corretas sobre todos os serviços oferecidos, prazos de entrega, valores de taxas, documentos necessários, endereços e horários de funcionamento dos postos.

Serviço

O Poupatempo Ribeirão Preto fica na Avenida Presidente Kennedy, 1.500 – Presidente Médice (dentro do Novo Shopping). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 15h.

Programação de aniversário

Para comemorar o aniversário, o Poupatempo Ribeirão Preto preparou apresentações musicais para esta terça-feira, dia 5. Confira:

12h – Apresentação especial da banda formada por funcionários do Poupatempo, com canções da Música Popular Brasileira.

14h – Apresentação de cantigas populares com o Coral do SESC Ribeirão Preto. Palhaço Costelinha diverte crianças e adultos com brincadeiras e atividades lúdicas.

15h – O artista Dércio Terezin irá cantar e tocar músicas de seresta aos cidadãos presentes no momento.

16h30 – Coro Memória D’Itália apresentará repertório de músicas italianas com a regência do maestro Alexandre Mazzer Perticarrari.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 570 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 71 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel, que atendem mais de 180 mil cidadãos por dia.

Em 2017, o Poupatempo foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.

Assessoria de Comunicação

Diretoria de Serviços ao Cidadão – Prodesp

comunicacao.poupatempo@sp.gov.br