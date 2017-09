Poupatempo Presidente Prudente recebe Sebrae Móvel

O Poupatempo Presidente Prudente recebe esta semana a unidade móvel do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae). Os atendimentos serão realizados de segunda a quarta-feira – dias 11, 12 e 13 de setembro -, das 9h30 às 16h30.

No período, uma equipe do Sebrae estará com materiais informativos para esclarecer dúvidas sobre a formalização e capacitação de futuros empreendedores. A ação tem como objetivo oferecer orientações sobre planejamento, marketing, educação financeira, abertura e gestão de micro e pequenas empresas.

O Poupatempo Presidente Prudente está localizado na Av. Brasil, nº 1.383, Vila São Jorge, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 555 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 71 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel, que atendem mais de 180 mil cidadãos por dia.

Em 2017, o Poupatempo foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.

