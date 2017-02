Poupatempo Móvel atende na Vila Formosa

A partir desta terça-feira, 14 de fevereiro, o posto móvel do Poupatempo oferece atendimento aos moradores da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo.

A unidade estará localizada na Praça Nossa Senhora das Vitórias, altura do número 89. Os atendimentos acontecem de terça a sábado, das 8h30 às 16h30, até o dia 4 de março.

Durante o período, os cidadãos poderão solicitar a emissão de documentos como a Carteira de Identidade (RG), Atestado de Antecedentes Criminais (AAC), além de serviços públicos pela internet, como registro de Boletim de Ocorrência Eletrônico, consulta de multas de trânsito e pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emissão de segunda via de contas, entre outros.

A entrega do RG é realizada em data e local informados no protocolo de atendimento. Para pessoas com RG emitido no Estado de São Paulo e que não tenham pendências com a justiça, o Atestado de Antecedentes Criminais pode ser retirado na hora do atendimento.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 524 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 72 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel, que atendem mais de 180 mil cidadãos por dia.

Em 2016, o Poupatempo foi eleito pelo segundo ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. Em pesquisa anual de satisfação, o Poupatempo obteve 99% de aprovação dos usuários. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.

