Poupatempo Marília comemora 6 anos

O Poupatempo Marília comemora neste domingo, 19 de fevereiro, 6 anos de atendimentos à população da cidade e região. O posto, que disponibiliza diversos serviços públicos em um único local, já realizou 2,7 milhões de atendimentos durante o período, o que representa quase doze vezes a população do município, estimada em 233,6 mil habitantes (IBGE/2016). Por mês, aproximadamente 43 mil serviços são realizados na unidade.

Entre os órgãos mais procurados estão o Detran.SP, com mais de 884,3 mil documentos emitidos, como licenciamento de veículos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH); o e-poupatempo, para serviços públicos pela internet, com 393,7 mil solicitações; e o Instituto de Identificação (IIRGD), para Carteira de Identidade e Atestado de Antecedentes Criminais, com 283 mil pedidos.

A unidade conta, ainda, com a Secretaria da Fazenda, AcessaSP, que disponibiliza acesso gratuito à internet; Secretaria do Emprego (Sert), para emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e seguro-desemprego, além de um de correspondente bancário.

Aprovação

Em pesquisa realizada pela empresa Praxian no ano de 2016, a unidade foi aprovada por 100% dos usuários.

O Poupatempo Marília fica na Av. das Indústrias, 430 – Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados das 9h às 13h.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 524 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 72 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel, que atendem mais de 180 mil cidadãos por dia.

Em 2016, o Poupatempo foi eleito pelo segundo ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. Em pesquisa anual de satisfação, o Poupatempo obteve 99% de aprovação dos usuários. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.

Assessoria de Comunicação

Diretoria de Serviços ao Cidadão – Prodesp

comunicacao.poupatempo@sp.gov.br