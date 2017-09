Poupatempo Itaquera tem palestra sobre elaboração de currículos e entrevista de emprego

O Poupatempo Itaquera realiza nesta quarta-feira, 20, e quinta-feira, 21, palestra sobre como elaborar corretamente um bom currículo e oferece dicas para quem deseja se preparar para entrevistas de emprego. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 3456-7090 ou pessoalmente na unidade.

Serão abordados temas como objetivos, estrutura, aspectos éticos e tipos de currículos, dicas de como enfrentar uma entrevista de emprego, estrutura de uma seleção de pessoas, além de exercícios práticos e testes psicológicos. Todos os participantes receberão um certificado emitido pela Fatec Itaquera – Prof. Miguel Reale.

O projeto é uma parceria com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, que tem como objetivo oferecer palestras e oficinas gratuitas à população.

O Poupatempo Itaquera fica na Avenida do Contorno, 60 – junto à estação Corinthians-Itaquera do metrô. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 560 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 71 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel, que atendem mais de 180 mil cidadãos por dia.

Em 2017, o Poupatempo foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.

Assessoria de Comunicação

Diretoria de Serviços ao Cidadão – Prodesp

comunicacao.poupatempo@sp.gov.br