Poupatempo Guarulhos comemora 15 anos com mais de 29 milhões de atendimentos

O Poupatempo Guarulhos completa nesta terça-feira, 5 de setembro, 15 anos de atendimento aos cidadãos. A unidade já realizou durante o período 29 milhões de atendimentos. Por mês, cerca de 185 mil serviços são prestados, uma média de mais de 8 mil ao dia.Entre os órgãos mais procurados na unidade estão o Detran.SP, que contabiliza 4,9 milhões de documentos emitidos, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH); a Secretaria do Emprego (Sert), para emissão da Carteira de Trabalho e solicitações de seguro-desemprego, com 3,5 milhões de atendimentos; e o Instituto de Identificação (IIRGD), para RG e Atestados de Antecedentes Criminais, com 3,1 milhões de solicitações.

O posto conta com atendimentos do AcessaSP, e-poupatempo, Escreve Cartas, Jovem Cidadão, Secretaria da Fazenda, Tribunal Regional Eleitoral, Banco do Povo, Bandeirante Energia, CDHU, Ministério Público Estadual e um correspondente bancário para pagamento de taxas e serviços.

Mais conforto e serviços

No último dia 14 de agosto, o Poupatempo Guarulhos passou a atender no Internacional Shopping Guarulhos. Desde então, mais de 127 mil serviços foram realizados nas novas instalações, que proporcionam maior conforto, agilidade e segurança aos cidadãos. O local conta com estacionamentos e ampla facilidade de acesso, com mais de 40 linhas de ônibus municipais e intermunicipais.

A unidade é a primeira a instalar totens de autosserviços em local externo ao posto, permitindo aos cidadãos utilizarem os equipamentos mesmo fora do horário do expediente, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Em três semanas de funcionamento, 417 atendimentos já foram realizados nas máquinas enquanto o Poupatempo estava fechado.

Os totens permitem ao usuário solicitar Atestado de Antecedentes Criminais, segunda-via da Carteira de Identidade ou da CNH, quando o a pessoa já tem os dados biométricos registrados no banco de dados nos últimos dois anos, além de agendar atendimento em todas as unidades do programa.

O Poupatempo Guarulhos também disponibiliza para os cidadãos o “Encontre seu pai aqui”, iniciativa destinada a esclarecer casos de investigação de paternidade. Fruto de uma parceria com o Ministério Público Estadual, o serviço tem por objetivo assegurar o direito de todos a ter o nome do pai na Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade e em outros documentos. Apesar da garantia legal, existem mais de 750 mil pessoas com até 30 anos em todo Estado de São Paulo que não contam com a identificação do pai no RG, segundo estimativa do Ministério Público.

Canais de agendamento e informação

Para marcar dia e horário é muito fácil e o Poupatempo oferece diferentes canais de informações à população. Confira abaixo:

Portal na internet: www.poupatempo.sp.gov.br;

Aplicativo no celular: SP Serviços, nos sistemas iOS e Android;

Poupinha, o assistente virtual do Poupatempo: o Poupinha está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela) e também no Messenger, do Facebook, no seguinte link: www.messenger.com/t/PoupinhaSP;

Redes sociais: poupatemposp

Além do agendamento, os canais também possibilitam que os usuários tenham informações corretas sobre todos os serviços oferecidos, prazos de entrega, valores de taxas, documentos necessários, endereços e horários de funcionamento dos postos.

Serviço

O Poupatempo Guarulhos fica na Rodovia Presidente Dutra, Km 225 – s/nº – Itapegica (dentro do Internacional Shopping Guarulhos). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 555 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 71 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel, que atendem mais de 180 mil cidadãos por dia.

Em 2017, o Poupatempo foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.

Assessoria de Comunicação

Diretoria de Serviços ao Cidadão – Prodesp

comunicacao.poupatempo@sp.gov.br