Poupatempo Diadema comemora 3 anos com mais de 2 milhões de atendimentos

O Poupatempo Diadema comemora nesta quarta-feira, 6 de dezembro, 3 anos de atendimentos à população. A unidade, que disponibiliza diversos serviços públicos em um só lugar, já realizou 2,1 milhões de atendimentos durante o período de funcionamento. São cerca de 70 mil serviços realizados todos os meses.

Entre os órgãos com maior procura estão o Detran.SP, com 714 mil documentos emitidos, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Licenciamento de Veículos; o e-poupatempo, para serviços públicos realizados pela internet, com 253 mil solicitações; a Sabesp, para solicitações de reparos e segunda via de contas, com 173 mil atendimentos; e o Instituto de Identificação (IIRGD), para RG e Atestados de Antecedentes Criminais, com 165 mil emissões.

A unidade conta ainda com o programa AcessaSP, Secretaria da Fazenda, Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Estadual, serviços municipais da Prefeitura de Diadema, e um correspondente bancário, para pagamento de taxas.

Em pesquisa realizada pela empresa Praxian no ano de 2016, a unidade foi aprovada por 98% dos usuários. Um dos fatores que contribuem para a avaliação junto aos cidadãos é o agendamento prévio, que garante o atendimento na hora marcada.

Como agendar

Para marcar dia e horário é muito fácil e o Poupatempo oferece diferentes canais de informações à população. Confira abaixo:

Portal na internet: www.poupatempo.sp.gov.br

Aplicativo no celular: SP Serviços, nos sistemas iOS e Android

Poupinha, o assistente virtual do Poupatempo: o Poupinha está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela) e também no Messenger, do Facebook, no seguinte link: www.messenger.com/t/PoupinhaSP

Além do agendamento, os canais também possibilitam que os usuários tenham informações corretas sobre todos os serviços oferecidos, prazos de entrega, valores de taxas, documentos necessários, endereços e horários de funcionamento dos postos.

O Poupatempo Diadema fica na Rua Amélia Eugênia, 397 – Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e aos sábados, das 8h às 13h.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 570 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 71 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel, que atendem mais de 180 mil cidadãos por dia.

Em 2017, o Poupatempo foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.

Assessoria de Comunicação

Diretoria de Serviços ao Cidadão – Prodesp

comunicacao.poupatempo@sp.gov.br