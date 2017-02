Postos Poupatempo de Piracicaba e Taubaté implantam sistema de coleta digital para RG

A partir desta terça-feira, 7, os postos Poupatempo localizados nas cidades de Piracicaba e Taubaté passam a oferecer aos cidadãos o novo sistema para coleta biométrica, que elimina a necessidade de levar a foto 3×4 para fazer a Carteira de Identidade.A assinatura, a foto do documento e as impressões digitais, que agora não sujam mais os dedos de tinta, passam a ser totalmente digitalizadas, sem qualquer custo adicional ao cidadão.

Ainda este mês, a mudança estará implantada em todas as unidades do programa, para facilitar a vida de quem precisa tirar ou atualizar os documentos.

Serviço

O Poupatempo Piracicaba está localizado na Rua José Bonifácio, 700 – Centro – e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h.

O Poupatempo Taubaté fica na Av. Bandeirantes, 808 – Jardim Maria Augusta, no Complexo Comercial Shibata, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados das 9h às 13h.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 524 milhões de atendimentos. Atualmente, conta com 72 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel, que atendem mais de 175 mil cidadãos por dia.

Em 2016, o Poupatempo foi eleito pelo segundo ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. Em pesquisa anual de satisfação, o Poupatempo obteve 99% de aprovação dos usuários. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.

