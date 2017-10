Policia prende dupla e impede roubo de 341 celulares de loja na Grande SP

A Polícia Militar prendeu dois homens e impediu que eles roubassem 341 celulares de uma loja, por volta das 10 horas de terça-feira (3), na Rua do Tesouro, no centro de Taboão da Serra. A dupla foi surpreendida enquanto selecionava os produtos que levaria.

Uma equipe do 36º Batalhão Metropolitano foi informada do crime em andamento e flagrou os assaltantes, ambos de 21 anos, no setor estoque, que fica no primeiro andar do estabelecimento. Além dos celulares, eles tentaram roubar um GPS.

Os dois homens estavam com uma pistola falsa e um celular – que pertencia a um deles – e confessaram o crime. Os produtos, avaliados em mais de R$ 300 mil, segundo a PM, foram devolvidos ao responsável pela loja.

O simulacro de arma e o celular que estava com a dupla foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia. A tentativa de roubo a estabelecimento comercial foi registrada no 1° Distrito Policial de Taboão.