Obras alteram circulação nas linhas da CPTM neste fim de semana

Neste fim de semana, 16 e 17 de setembro, a CPTM prosseguirá com o programa de obras em suas linhas. Por isso, os trens circularão com maior intervalo em trechos e horários específicos. Confira a programação e planeje sua viagem:

Linha 7-Rubi (Luz – Francisco Morato)

Domingo: das 4h à meia-noite, serão realizadas obras de modernização no sistema de rede aérea entre as estações Perus e Caieiras. O intervalo médio dos trens será de 15 minutos entre Luz e Pirituba e de 30 minutos entre as estações Pirituba e Francisco Morato.

Extensão da Linha 7-Rubi (Francisco Morato-Jundiaí)

Domingo: das 4h às 20h, as intervenções ocorrerão no sistema de rede aérea entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista. O intervalo médio dos trens será de 30 minutos entre as estações Francisco Morato e Jundiaí.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

Sábado: das 13h até o fim da operação comercial, haverá obras de modernização das estações Jardim Belval e Jardim Silveira. A partir das 20h, também serão executados serviços nos equipamentos de via permanente entre essas duas estações. Após as 13h, o intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre Carapicuíba e Itapevi.

Domingo: das 4h à meia-noite, prosseguirão as obras de modernização das estações Jardim Belval e Jardim Silveira. Das 8h às 20h, os serviços nos equipamentos de via permanente também serão retomados neste trecho. Durante toda a operação comercial, o intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre as estações Carapicuíba e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

Sábado: das 20h até o fim da operação comercial, devido aos serviços nos equipamentos de via permanente entre as estações Granja Julieta e Santo Amaro, o intervalo médio dos trens será de 20 minutos em toda a linha.

Domingo: das 4h à meia-noite, os trabalhos estarão concentrados no sistema de rede aérea entre as estações Berrini e Granja Julieta. O intervalo médio dos trens será de 20 minutos em toda a linha.

Linha 10-Turquesa (Brás-Rio Grande da Serra)

Domingo: das 7h às 18h, os serviços serão realizados nos equipamentos de via permanente entre as estações Guapituba e Ribeirão Pires-Antonio Bespalec. O intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra.

Linha 11-Coral – Expresso Leste (Luz-Guaianases)

Sábado: das 19h até o fim da operação comercial, haverá intervenções nos equipamentos de via permanente entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. O intervalo médio dos trens será de 15 minutos entre as estações Luz e Brás e de 30 minutos entre Brás e Guaianases.

Domingo: das 4h à meia-noite, a circulação ficará interrompida entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera para continuidade dos serviços nos equipamentos de via permanente. A opção para o usuário, será utilizar a Linha 3-Vermelha do Metrô. O intervalo médio dos trens será de 18 minutos entre Luz e Tatuapé. Excepcionalmente, não haverá baldeação em Guaianases, e os trens vão circular entre as estações Corinthians-Itaquera e Estudantes, com intervalo de 15 minutos.

Extensão da Linha 11-Coral (Guaianases-Estudantes)

Domingo: das 4h à meia-noite, em razão das intervenções no Expresso Leste, os trens vão atender o trecho entre Corinthians-Itaquera a Estudantes, com intervalo médio de 15 minutos.

Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana)

Sábado e Domingo: das 20h de sábado até meia-noite de domingo, por conta das obras de implantação da Linha 13-Jade, no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Usp Leste, o intervalo médio dos trens será de 25 minutos em toda a linha.

Desafio

A CPTM ressalta que executar as obras de modernização, mantendo simultaneamente o atendimento aos usuários, é um grande desafio. As ações exigem medidas como promover intervenções em horários de menor movimentação de passageiros, aos finais de semana, feriados e madrugadas.

Em caso de dúvidas ou informações complementares, a CPTM coloca à disposição o Serviço de Atendimento ao Usuário: 0800 055 0121.

Da CPTM