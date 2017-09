Obras alteram circulação dos trens da CPTM neste feriado

Neste feriado prolongado, de 7 a 10 de setembro, a CPTM intensificará o programa de obras em suas linhas. Por isso, os trens circularão com maior intervalo em trechos e horários específicos. Confira a programação e planeje sua viagem:

Linha 7-Rubi (Luz – Francisco Morato)

Domingo: das 4h à meia-noite, serão realizadas obras de modernização no sistema de rede aérea entre as estações Franco da Rocha e Baltazar Fidelis. O intervalo médio dos trens será de 15 minutos entre as estações Luz e Caieiras e de 30 minutos entre Caieiras e Francisco Morato.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

Quinta: das 4h à meia-noite, devido às obras de modernização das estações Jardim Belval e Jardim Silveira e do sistema de rede aérea, no trecho entre Barueri e Itapevi, a circulação ficará interrompida entre as estações Barueri e Itapevi. O trajeto será realizado por meio de ônibus gratuitos. Os usuários deverão pegar a senha nas estações.

Sábado: das 13h até o fim da operação comercial, prosseguirão as obras de modernização das estações Jardim Belval e Jardim Silveira. O intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre as estações Carapicuíba e Itapevi.

Domingo: das 4h até meia-noite, terão continuidade as obras de modernização das estações Jardim Belval e Jardim Silveira. Das 8h às 20h, também haverá serviços nos equipamentos de via permanente entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Lapa. O intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre as estações Carapicuíba e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

Sábado: das 20h até o final da operação comercial, em razão de serviços nos equipamentos de via permanente, a circulação ficará interrompida entre as estações Presidente Altino e Osasco. O usuário que desejar prosseguir viagem deverá utilizar a Linha 8-Diamante. Também haverá intervenções nos equipamentos de via permanente entre Socorro e Jurubatuba. O intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre as estações Presidente Altino e Grajaú.

Domingo: das 4h à meia-noite, os trabalhos serão executados no sistema de rede aérea entre as estações Morumbi e Granja Julieta. Durante toda a operação comercial, o intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre as estações Presidente Altino e Grajaú.

Linha 11-Coral (Luz-Guaianases)

Quinta: das 4h à meia-noite, devido às intervenções programadas para a extensão da linha, o intervalo médio dos trens será de 15 minutos entre as estações Luz e Guaianases.

Domingo: das 4h à meia-noite, por conta dos trabalhos executados na extensão, os trens do Expresso Leste seguirão, excepcionalmente, até a Estação Suzano. O intervalo médio será de 15 minutos entre as estações Luz e Suzano.

Extensão da Linha 11-Coral (Guaianases-Estudantes)

Quinta: das 4h à meia-noite, os serviços serão realizados nos equipamentos de via permanente entre as estações Suzano e Jundiapeba. O intervalo médio dos trens será de 22 minutos entre as estações Guaianases e Estudantes.

Domingo: das 4h à meia-noite, os trabalhos se concentrarão nos equipamentos de via permanente entre as estações Jundiapeba e Braz Cubas. O intervalo médio dos trens será de 30 minutos entre as estações Suzano e Estudantes.

Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana)

Quinta: das 4h à meia-noite, haverá intervenções no sistema de rede aérea nas proximidades da Estação Tatuapé e nos equipamentos de via permanente entre as estações Itaquaquecetuba e Aracaré. O intervalo médio será de 20 minutos entre Brás e Engenheiro Manoel Feio e de 30 minutos entre as estações Eng. Manoel Feio e Calmon Viana.

Domingo: das 4h à meia-noite, os serviços serão executados nos equipamentos e via permanente entre Itaim Paulista e Jardim Romano. O intervalo médio será de 30 minutos em toda a linha.

Desafio

A CPTM ressalta que executar as obras de modernização, mantendo simultaneamente o atendimento aos usuários, é um grande desafio. As ações exigem medidas como promover intervenções em horários de menor movimentação de passageiros, aos finais de semana, feriados e madrugadas.

Em caso de dúvidas ou informações complementares, a CPTM coloca à disposição o Serviço de Atendimento ao Usuário: 0800 055 0121.

Da CPTM