Nutricionista da CATI orienta sobre o consumo de frutas no verão

Com o calor em alta e as temperaturas batendo recordes neste verão, a preocupação em manter-se hidratado aumenta. Além de suprir o consumo de líquido, as frutas, fundamentais em qualquer estação do ano, são excelentes opções para saciar a fome de forma refrescante e com baixo teor calórico. A nutricionista da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Denise Baldan, justifica a importância do consumo de frutas e ainda dá dicas para gastar pouco hora da compra.

Com o calor intenso, aumenta a quantidade de perda de água através do suor. As frutas desempenham um papel fundamental na reposição de líquido, pois possuem alto teor de água e sais minerais, que repõem os eletrólitos perdidos no suor, segundo explica a nutricionista da CATI. “As frutas são ricas em vitaminas, antioxidantes e fibras. Por isso são um alimento que deve ser consumido diariamente, seja no café da manhã, nos lanches intermediários ou como sobremesa”, ressalta.

De forma geral, muitas pessoas não deixam faltar frutas em casa. Elas podem ser consumidas de diversas maneiras: em sucos, “shakes”, vitaminas, picolés, saladas, entre outros modos. No entanto, Denise lembra que a melhor forma de consumo é in natura. “É dessa maneira que se aproveitam todos os seus benefícios. Se levarmos em conta que o suco de frutas é coado, estaremos ingerindo água com vitaminas e frutose, desprezando as fibras que nos proporcionam maior saciedade”, afirmou. As fibras são as responsáveis por impedir picos de glicose no sangue, além de manter o bom funcionamento intestinal.

De acordo com Denise, a maioria das frutas é de fácil digestão e possui pouca gordura, o que evita a sensação de sonolência, comum após refeições mais gordurosas. “O nutriente mais abundante encontrado nas frutas é a frutose, que pertence ao grupo dos carboidratos simples. É daí que provém a energia fornecida por elas”, explica.

As frutas chamadas “da época”, ou da estação, são as de melhor qualidade e mais saborosas, além de serem vendidas com um custo mais baixo, dada a oferta do produto.

A nutricionista da CATI destaca quatro frutas muito consumidas nesta época e essenciais para o organismo manter-se hidratado.

Melancia – 91% da sua composição é água. Muito refrescante e nutritiva para os dias mais quentes, possui caroteno, que é convertido em vitamina A no nosso organismo; licopeno, que previne alguns cânceres; vitaminas C e do complexo B. Uma fatia média, em torno de 200g, possui 60 calorias. Na compra, procure aquelas com a casca firme, sem manchas escuras.

Abacaxi – rico em vitaminas e sais minerais, é refrescante e ajuda na eliminação de impurezas, além de facilitar a digestão de proteínas. Apesar de ser encontrado o ano todo, o período de safra é de dezembro a fevereiro. Uma fatia de 100g possui em torno de 48 calorias. Utilize a casca para fazer um delicioso chá ou refresco com especiarias (cravo, canela ou gengibre) de sua preferência.

Melão – possui antioxidantes, vitaminas e minerais e também tem ação calmante e diurética. Quando bem conservado em geladeira pode ser consumido em até três semanas. Seu período de safra, ou seja, quando estão mais saborosos e mais baratos, é de dezembro a março e de julho a setembro. Uma fatia de 100g possui 30 calorias.

Uva – sua composição muda de acordo com a variedade, mas na sua maioria são ricas em sais minerais, vitaminas A, do complexo B e C. Geralmente possui bastante açúcar, niacina (que atua na saúde da pele e nervos) e potássio, que junto com o sódio atua na manutenção do líquido das células. A safra da uva Itália é de janeiro a março, já a Niágara é de dezembro a fevereiro. Cada 100g de uva nos fornece em torno de 50 calorias. Na compra, prefira os cachos firmes em que as uvas não estejam se desprendendo e que estejam de cor e tamanho apropriados para a variedade.

Da CATI