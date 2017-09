Marília é sede da 7ª etapa dos Jogos Regionais do Idoso (JORI)

Na última quinta-feira, 14, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP), Lu Alckmin, participou na cidade de Marília da cerimônia de abertura da 7ª etapa da 21ª edição dos Jogos Regionais do Idoso (JORI). Também estavam presentes o secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Paulo Gustavo Maiurino, o prefeito da cidade, Daniel Alonso, e a presidente do Fundo Municipal, Selma Regina Mazuquelli Alonso. O evento aconteceu no Centro Esportivo Mariliense.

Até domingo (17), mais de 1.800 atletas de 57 cidades da região de Marília competirão em 14 modalidades adaptadas para o público a partir de 60 anos, entre elas: atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, voleibol e xadrez.

“O país está envelhecendo, mas para viver mais e melhor, precisamos de ações como o JORI, que promovem a saúde e bem-estar dos idosos. Eles já deram a sua contribuição para a sociedade, agora precisamos retribuir fazendo a nossa parte”, comentou Lu Alckmin.

A competição da modalidade Coreografia aconteceu no primeiro dia, com a apresentação de 26 equipes. Os vencedores foram os municípios de Presidente Prudente (1º lugar), Presidente Epitácio (2º lugar) e Assis (3º lugar).

Nas fases regionais do JORI, é selecionado o primeiro lugar em cada modalidade para participar da grande final estadual que, este ano, acontece em Sertãozinho no início do mês de outubro. Em 2016, as 8 etapas realizadas em todo o interior do Estado reuniram 13.549 atletas de 362 municípios.

Municípios participantes da 7ª etapa regional

Adamantina, Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Arco-Íris, Assis, Bastos, Bernardino de Campos, Cândido Mota, Chavantes, Dracena, Flora Rica, Flórida Paulista, Florínea, Garça, Herculândia, Inúbia Paulista, Ipaussu, Irapuru, Junqueirópolis, Lucélia, Lupércio, Marília, Mirante do Paranapanema, Narandiba, Ocauçu, Osvaldo Cruz, Ourinhos, Ouro Verde, Pacaembu, Palmital, Panorama, Paraguaçu Paulista, Parapuã, Paulicéia, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Quatá, Queiroz, Quintana, Regente Feijó, Ribeirão do Sul, Rinópolis, Rosana, Sagres, Salto Grande, Sandovalina, Santa Cruz do Rio Pardo, São João do Pau d’Alho, São Pedro do Turvo, Sarutaiá, Taciba, Tarumã, Teodoro Sampaio, Timburi, Tupã e Tupi Paulista.

Sobre o JORI

O JORI é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP) em parceria com as secretarias de Estado e prefeituras que sediam o evento. Para participar, o idoso deve ter no mínimo 60 anos de idade e frequentar os projetos sociais desenvolvidos ou apoiados pelo Fundo Social.