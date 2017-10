Lu Alckmin participa da aula inaugural da 31ª turma da Escola de Qualificação Profissional

Em evento realizado no Parque da Água Branca, a Presidente do Fundo Social deu as boas-vindas aos novos alunos dos cursos de Moda, Beleza e Construção Civil

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP), Lu Alckmin, esteve nos dias 2 e 3 de outubro com os novos alunos da 31ª Turma da Escola de Qualificação Profissional, na sede do projeto, no Parque da Água Branca, na zona oeste da capital, para aula inaugural das Escolas de Moda, Beleza e Construção Civil.

Mais de dois mil alunos frequentarão os cursos oferecidos em dez unidades do Fundo Social, localizadas na capital e na Grande São Paulo, sendo seis delas em funcionamento nos Centros de Integração da Cidadania (CIC’s) em parceria com a da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado. Os cursos são gratuitos e têm duração total de 80 horas.

“É uma alegria dar início a mais uma turma. São cursos rápidos, de dois meses, em que os alunos saem prontos para o mercado de trabalho, com a autoestima renovada e a esperança de uma vida melhor por meio da qualificação”, contou Lu Alckmin.

Para participar dos cursos, é necessário ter a partir de 16 anos para as Escolas de Moda e Beleza e idade mínima de 18 anos para a Escola de Construção Civil, sendo que não é exigida escolaridade mínima dos alunos.

Desde 2011, mais de 172 mil pessoas foram qualificadas pelo Fundo Social de Solidariedade, nas unidades próprias e nos Polos localizados na capital e no interior.

Mais informações sobre os cursos pelos telefones (11) 2588-5762 para a Escola de Moda, (11) 2588-5767 para a Escola de Beleza e (11) 2765-4957 para a Escola de Construção Civil ou pelo site www.fundosocial.sp.gov.br.