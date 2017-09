Ital comemora 20 anos do Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolates

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, promoveu na última segunda-feira, 18, a abertura da 5ª Edição da Semana Tecnológica: Avanços, Inovações e Desafios, em sua sede, em Campinas/SP. O evento marcou o aniversário de 20 anos do Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolates (Cereal Chocotec) e teve a presença do secretário Arnaldo Jardim.

“Temos muito a comemorar, toda evolução dessa área tão importante que contempla a utilização dos cereais dentro do processo industrial e de alimentação, e o Cereal Chocotec tem acompanhado isso de forma pioneira. Estou feliz com o ritmo de trabalho neste período”, afirmou o secretário.

Para Arnaldo Jardim, as parcerias desenvolvidas pelo instituto possibilitam a ampliação e intensificação do trabalho que se faz com as associações. “É um orgulho para o Governo do Estado de São Paulo ter instituições como essa, inovadora e dinâmica. Além disso, confirma as diretrizes do nosso governador Geraldo Alckmin de ter seus institutos trabalhando de forma estratégica com bons serviços para toda população paulista e brasileira”, finalizou o titular da pasta.

“É um momento de muita satisfação e comemoração para nós que fazemos parte desse time que, ao longo desses 20 anos, enfrentou muitos desafios, mas que se transformaram em oportunidades. Contamos com uma equipe qualificada e disposta a inovar e atender às demandas do mercado”, declara Carla Léa Vianna Cruz, Pesquisadora do ITAL e diretora do Cereal Chocotec.

O evento contou ainda com a presença de André Von Zuben, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo de Campinas; Claudio Zanão, presidente da Abimapi (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados); e Orlando Melo de Castro, coordenador da APTA (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios), entre outras personalidades do setor.

A abertura da 5ª Semana Tecnológica, que será realizada até o próximo dia 22, também foi marcada por homenagens a importantes profissionais que fizeram história nesses 20 anos do Cereal Chocotec: Denise Calil Pereira Jardim, pesquisadora científica aposentada que fez parte da equipe do Cereal Chocotec de 1998 a 2014 e esteve no comando do Centro por 11 anos; e Silvia Helena Savoia Biondi, técnica de Apoio a Pesquisa, que atua desde a criação da unidade técnica.

O Ital, por meio do Cereal Chocotec, é referência brasileira em pesquisa e transferência de tecnologia para os setores de chocolates, balas, confeitos e cereais e produtos de panificação. O Centro tem forte atuação junto ao setor de produção e ao longo de sua história tem contribuído com o crescimento das micro, pequenas e médias empresas do setor de alimentos.

“Temos atuado fortemente em parceria com as empresas dos setores, contabilizando mais de mil atendimentos vindos de solicitações do público externo, sejam essas solicitações de respostas técnicas e propostas de trabalho, entre projetos de desenvolvimento de produtos, assistência tecnológica, análises e outros”, acrescentou Carla. Nos últimos cinco anos, o Centro recebeu uma média de 200 solicitações/ano, que originaram 293 atendimentos em análises, 127 testes em planta piloto, 50 assistências tecnológicas e 26 projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos.

“Também temos o compromisso de difundir e transferir conhecimento, por isso nosso trabalho engloba desde pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação; publicações, até a realização de cursos e eventos técnicos pra capacitação”, completa Carla.

O diretor geral do Ital, Luis Madi, parabenizou e comemorou os 20 anos do Cereal Chocotec. “É um momento gratificante, uma vez que nosso compromisso é identificar as principais áreas de pesquisa e desenvolvimento. E a equipe do Cereal Chocotec faz isso com muito dinamismo. Este ano o Ital completou 54 anos e nós tomamos a iniciativa que nossas unidades sempre trabalhem juntas pensando no consumidor final”, declarou.

Para ilustrar o trabalho do Ital com a indústria, o fundador da Cacau Show, Alexandre Costa, encantou o público participante contando a experiência e a história da empresa com o Instituto e ainda teve tempo de saborear os chocolates da empresa. “Para liderar é preciso dar exemplo. O segredo do sucesso é um monte de pequenas coisas. Vivemos para juntos tocar a vida das pessoas, através da experiência, oportunidades e impactos relevantes”, declarou o fundador.

